Salvador sedia semana de homenagens aos 50 anos de morte do Major Cosme de Farias

Na passagem dos 50 anos de morte do Major Cosme de Farias, uma programação cultural de homenagens, que começou nesta segunda-feira (14) e vai até o dia 18 deste mês, é realizada em Salvador. Dentre os tributos, na terça (15), uma Missa será celebrada na Igreja de São Francisco, às 8h, além da exposição “O Rábula da Democracia e Alfabetismo”, que será aberta na sexta (18), no Espaço Cultural da Câmara de Vereadores.

A mostra poderá ser visitada até o dia 28 de março, das 10h às 16h, e contará com fotografias de Anízio de Carvalho, além das pinturas de Bel Borba, Menelaw7, Raimundo Santos Bida, Ricardo Miranda e Wagner Santos.

Na quarta (16), será realizada uma mesa-redonda Causos e Feitos de Cosme de Farias, sobre a obra e o protagonismo do Velho Major em fatos históricos e situações pitorescas da Bahia do século passado. O evento começa às 9h no Centro de Cultura Vereador Manuel Querino, da Câmara Municipal de Salvador.

Os conferencistas são o empresário e poeta Clarindo Silva; o membro longevo da Sociedade Protetora dos Desvalidos e secretário do Montepio dos Artistas, entidades por onde Cosme de Farias pode ter transitado, Edgar das Neves; o historiador, professor e advogado Jair Cardoso; e o diretor e roteirista do filme Quitanda da Liberdade, curta-metragem sobre o Major Cosme, Marcelo Oliveira.

Confira a programação completa:

Dia: 15/03

Missa Solene

Horário: 08h

Local: Igreja do São Francisco

Endereço: Largo do Cruzeiro de São Francisco, S/N

Realização: Igreja e Convento do São Francisco



Exposição - O Rábula da Democracia e Alfabetismo

Abertura: 10h00

Local: Centro Cultural da Câmara Vereador Manuel Querino

Período: 16/03 a 16/04

Realização: Câmara dos Vereadores



Dia: 16/03 (quarta-feira)

Mesa redonda: Contos e Feitos de Cosme de Farias

Debatedores: Jair Cardoso, Marcelo Oliveira, Clarindo Silva

Mediadora: Mônica Celestino

Local: Auditório do Centro de Cultura da Câmara

Endereço: Praça Thomé de Souza, s/n

Horário: 09h30

Realização: Câmara dos Vereadores



Homenagem a Cosme de Farias

Local: Salão Nobre da Ordem dos Advogados da Bahia – OAB

End.: Rua Portão da Piedade, 16 – Dois de Julho

Horário: 14h

Realização: Ordem dos Advogados da Bahia

Dia: 17/03 (quinta-feira)

Visita à Escola Municipal Cosme de Farias

Horário: 09h30

Endereço: Rua Galdino Franklin Bandeira, 59 – Nazaré / Lapa



Dia: 18/03 (sexta-feira)

Visita ao busto de Cosme de Farias

Horário: 09h30

Local: Praça Cosme de Farias (final de linha dos ônibus)

Apoios: Rede Bahia, Instituto ACM, jornal Correio, Fundação Gregório de Matos e Câmara dos Vereadores.