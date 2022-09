Salvador sediará palestra sobre economia do mar, nesta quinta-feira (8)

O chefe da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), o contra-almirante da Marinha Marco Antonio Linhares Soares, estará em Salvador, nesta quinta-feira (08) para a realização de uma palestra, que tratará sobre o mar e questões econômicas, no Salão Nobre do Palácio da Associação Comercial da Bahia, às 18h.

Formada por representantes de 15 Ministérios e órgãos federais, a Comissão é responsável pela coordenação da Política Nacional para os Recursos do Mar e pelo gerenciamento do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR).

Com o tema “Economia do Mar na Amazônia Azul”, o público da palestra poderá conhecer as atividades do CIRM, na chamada Zona Econômica Exclusiva (ZEE) brasileira, batizada de Amazônia Azul. Nesta área existem recursos naturais e uma biodiversidade ainda inexplorados.

O evento é gratuito e aberto a empresários e ao público interessado na economia do mar. A ação é promovida pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e a Marinha do Brasil, através do 2° Distrito Naval.

Serviço:

O que? Palestra “Economia do Mar na Amazônia Azul”

Quando? 8 de agosto (quinta-feira), às 18h

Onde? Salão Nobre do Palácio da Associação Comercial da Bahia

Quanto? Gratuito