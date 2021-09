Salvador segue com vacinação antirrábica gratuita neste fim de semana

Dois pontos de aplicação da vacina antirrábica para cães e gatos irão funcionar em Salvador, das 08 às 16 horas, neste sábado (11) e domingo (12).

Os locais escolhidos para receber os pontos foram UNIFTC, na Paralela, e o estacionamento do hipermercado Atakadão, de Pirajá. Os pontos funcionarão no modelo drive thru – onde os pais de pets poderão levar seus bichinhos para serem imunizados sem descer dos veículos.

iniciada em 20 de agosto, a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal já vacinou mais de 100 mil cães e gatos do município. A meta do Centro de Controle de Zoonoses é imunizar pelo menos 180 mil animais.

Protocolos de segurança precisarão ser seguidos nos postos para evitar a disseminação da covid-19. Quem levar seu pet para se vacinar precisará usar máscara pelos tutores que levarem os pets para imunização será obrigatória.

Devem ser imunizados animais a partir dos três meses de idade, com exceção daqueles que estiverem doentes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.