Salvador segue decisão federal e vai vacinar trabalhadores da construção civil

O prefeito Bruno Reis anunciou nesta sexta-feira (28) que Salvador irá começar a vacinar trabalhadores da indústria da construção civil, como determinou o governo federal. Apesar de acatar a decisão, Bruno destacou que não concorda com inclusão de novos grupos nacionais no plano de imunização, reafirmando a opinião de que o critério etário é o mais justo agora.

"Só faz dificultar o trabalho da prefeitura, porque agora as empresas vão começar a mandar os nomes dos funcionários, a gente tem que fazer lista, a pessoa tem que estar com o nome na lista, e chegando lá isso precisa ser conferido. Gente, o critério mais justo é a idade. Se a gente começar a baixar por idade a gente acelera (o processo de vacinação)", diz.

Mesmo com a ressalva, ele diz que a prefeitura vai seguir a determinação. "O Ministério da Saúde aprovou, está no PNO e nós vamos cumprir. Acho justo, legítimo, como os funcionários da construção civil e da indústria possam se vacinar, porém, a minha opinião é de que o critério mais justo é a idade. Mas estou aqui como o primo pobre da história, que é quem fica com as maiores responsabilidades", acrescentou.

O prefeito não deu uma data para quando esse grupo começará a ser vacinado, afirmando que depende de novas doses de vacina. "Estou aqui para cumprir. Se a decisão é essa, vamos fazer. Abrimos para as empresas e vamos fazer as listas, e quando a vacina chegar nós vamos vacinar.

Bruno lembrou que foi secretário de Infraestrutura e disse que tem uma boa relação com a classe da construção, e que já deu essa mesma posição de que vacinar por idade é mais justo para outros grupos, como no caso dos jornalistas.