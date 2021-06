Salvador segue vacinação contra covid para quem tem 45 anos ou mais

A Prefeitura de Salvador segue com o ‘Festival das Idades’ neste domingo (27) para avançar na vacinação contra a Covid-19 por faixa etária. Os pontos de imunização vão funcionar das 08h às 12h.

Na estratégia serão contempladas as pessoas com 45 anos ou mais nascidas até 27 de junho de 1976.

A vacinação neste domingo (27) está suspensa para os demais grupos prioritários e para a aplicação da segunda dose.

Confira os postos de vacinação deste domingo (27)

1ª DOSE: 08H ÀS 12H

Drives: Atakadão Atakarejo; Parque de Exposições; Shopping Bela Vista; Faculdade Universo, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela), Centro de Convenções, Vila Militar (Dendezeiros) e Arena Fonte Nova.

Pontos fixos: USF Santa Luzia, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Eduardo Mamede, Parque de Exposições, USF Pirajá, UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgaste, USF Cajazeiras V e USF Federação, 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela) e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros).

Um milhão de pessoas vacinadas

Na sexta-feira (25), a cidade ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose - mais de 50% do público-alvo acima de 18 anos. Além da Coronavac, estão sendo aplicados na capital os imunizantes AstraZeneca/Oxford, Pfizer e Janssen.

Salvador foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como a capital brasileira mais eficiente na aplicação das doses, com 94,6% dos imunizantes recebidos já aplicados. Considerando a segunda dose, Salvador foi a 421 mil pessoas que completaram o esquema vacinal, pouco mais de 20% da população habilitada para a imunização contra o coronavírus.

Secretário de saúde do município, Leo Prates aponta que é preciso ficar atento para que todas as pessoas completem o ciclo vacinal. A vacina da Janssen é a única entre as seis liberadas no Brasil que é aplicada somente uma vez. Todas as outras precisam da dose de reforço para ter a eficácia prometida.

“Claro que ainda é preciso tomar todos os cuidados, porque todo esse um milhão de pessoas tem que concluir o ciclo vacinal, mas é uma marca que nos deixa muito felizes, pois estamos cuidando e protegendo as pessoas. Vamos seguir em frente com a melhor vacinação do Brasil”, disse Leo Prates.