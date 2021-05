Salvador segue vacinando somente em 2ª dose na terça-feira

A aplicação de vacinas contra o cornavírus continuará sendo exclusiva para pacientes que vão receber a 2ª dose de Oxford e Coronavac durante a próxima terça-feira (1), em Salvador. Todas as pessoas que estão com a data de reforço marcada no cartão de vacinação até o dia 6 de junho podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina, das 8h às 15h.

A estratégia acontecerá por demanda aberta, mas quem precisa fechar o esquema vacinal do imunizante Oxford também podem fazer o agendamento da vacina pelo site Hora Marcada, no endereço vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br. A aplicação da primeira dose continua suspensa devido à falta de novos imunizantes, sendo retomada apenas após o envio de mais lotes pelo Governo Federal.

A segunda dose da CoronaVac estará disponível em dois pontos: na Unijorge Paralela (drive e fixo) e na UBS Nelson Piauhy Dourado, em Águas Claras (fixo). Já quem necessita tomar a dose de reforço da Oxford pode comparecer a um dos seguintes locais: os drives situados no 5º Centro de Saúde – Barris, Vila Militar – Dendezeiros e Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos; ou nos pontos fixos no 5º Centro de Saúde – Barris, UFS Teotônio Vilela II – Nova Brasília de Valéria, Cajazeiras X e Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros.

Baixa procura

Os pontos de vacinação apresentaram pouco movimento nesta segunda-feira (31): apenas 2.383 pessoas buscaram os locais de imunização para completar o esquema vacinal.

titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Leo Prates informa que estão sendo empenhados inúmeros esforços para que as pessoas compareçam aos postos para tomar a dose de reforço e, assim, completar o esquema de vacinação.

“Além do envio de mensagens de texto para o celular dos faltantes, implementamos um esquema de busca ativa desses indivíduos com a participação dos agentes comunitários e de combate às endemias. Estamos com as equipes mobilizadas para que todos possam ter acesso às duas doses dos imunizantes”, disse secretário.

Confira os postos de vacinação

2ª dose Coronavac – 08H ÀS 15H

Drive thru: Unijorge Paralela

Pontos Fixos: Unijorge Paralela; UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras)

2ª dose Oxford – 08H ÀS 15H

Drive thru: 5º Centro de Saúde; Vila Militar (Dendezeiros); Atakadão Atakarejo (Subúrbio)

Pontos Fixos: 5º Centro de Saúde; UFS Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria); Cajazeiras X, Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros)