Salvador Shopping inaugura Natal com magia da Disney

O Salvador Shopping apresenta, no Natal deste ano, a magia e o universo Disney, tendo como grande anfitrião o seu personagem mais icônico: o Mickey Mouse. Com projeto licenciado e exclusivo assinado pela empresa C+E, o público vai se divertir com a decoração mágica que tem como tema Mickey e Amigos. O cenário principal montado, na Praça Central – Piso L1, tem como destaque a árvore gigante de quase 16 metros e oito janelas com tela LED com efeitos dos personagens temáticos. A cada 30 minutos, acontecerá um show de luzes trilha sonora assinada pela Disney, remetendo ao imaginário e a fantasia das suas produções cinematográficas. Outro atrativo é o Mickey iluminado com sete metros composto por mais de dez mil lâmpadas de LED. No local, o público pode registrar os momentos especiais nos espaços instagramáveis. A visita à decoração poderá ser realizada até o dia 25 de dezembro.

Ao todo, são mais de 40 árvores natalinas e 30 guirlandas, além dos aéreos que foram enfeitados com os personagens Mickey, Minnie e Donald. Já as tradicionais cascatas com lâmpadas em LED estão localizadas nos vãos das extremidades, próximos às lojas âncoras. E, o presépio, foi montado no Espaço Gourmet – Piso L1. Na decoração externa, com projeto exclusivo assinado pela empresa multinacional Blachére Illumination, num conceito Dia&Noite, com destaque para as peças e silhuetas do Mickey abraçando a fachada, tem conceito integrado ao shopping. As peças têm formas e revestimentos coloridos que são vistos em qualquer horário. Foram utilizados mais de 210 mil pontos de LED, que podem ser visualizados a grandes distâncias. Ainda na fachada, empenas iluminadas e sinalizadas com personagens reforçam a temática natalina.

(Foto: Betto Jr/Divulgação) (Foto: Betto Jr/Divulgação)

(Foto: Betto Jr/Divulgação) (Foto: Betto Jr/Divulgação)

Até o dia 24 de dezembro, o Papai Noel vai receber público na Fábrica do Noel, que foi montada no piso L2 (em cima da loja Freitas Varejo), de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 21h. A visitação é gratuita. Nesta edição, um ator será caracterizado do personagem, que está isolado por uma divisória, para que não haja contato físico, mas preservando a magia e o registro desse momento. Já os amantes de pet poderão desfrutar de um cenário exclusivo com decoração da Disney e presença de escultura do fiel companheiro do Mickey, o Pluto em 3D, para que os clientes registrem os momentos especiais com os seus pets. A atração está localizada no piso L1, próximo à Freitas Varejo. Tem um cenário de foto instagramável do Mickey e Minnie, no piso L2, ao lado da Alô Bebê.

Compras virtuais

Os clientes que buscam comodidade também podem realizar a compra dos presentes e dos seus pratos preferidos no Salvador Shopping Online: www.salvadorshoppingonline.com.br ou via aplicativo disponível gratuitamente em Android e IOS. Uma das vantagens é que a plataforma permite que as compras sejam realizadas em lojas diferentes e receba tudo em um único pedido. E, ainda, pode utilizar a “função presente”, em que é possível fazer uma compra e enviar para o destinatário escolhido. O frete é grátis no primeiro pedido ou para as compras acima de R$200 reais. Os clientes podem retirar suas compras no Drive Thru, Lockers (Armários Inteligentes) ou via Retirada Expressa.

Estrelas do Bem

A campanha de Natal do Salvador Shopping também cumpre a tradição de promover a solidariedade. Entre os dias 12 de novembro e 12 de dezembro, será realizada a nona edição do Estrelas do Bem, ação de responsabilidade social que realiza o sonho de mais de 300 crianças e jovens atendidos por cinco instituições da capital baiana: Instituição Beneficente Conceição Macêdo (IBCM), Instituição Lar Irmã Benedita Camurugi, Lar da Criança, Lar Pérolas de Cristo e Organização de Auxílio Fraterno (OAF). Para presentear uma ou mais “estrelinhas”, basta acessar o hotsite estrelasdobem.salvadorshopping.com.br ou se dirigir ao stand oficial da ação, localizado no Piso L2 do Salvador Shopping (em cima da Freitas Varejo). Nesta edição, em virtude da pandemia, a entrega será realizada pela equipe do shopping.

Confira a programação

Decoração “Natal Mickey e Amigos”

Onde: Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping;

Período: 04 de novembro a 25 de dezembro de 2021;

Horário: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Visitação gratuita

Fábrica do Noel

Onde: Piso L2, em cima da Freitas Varejo, no Salvador Shopping;

Período: 04 de novembro a 24 de dezembro de 2020;

Horário: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Visitação gratuita

9ª edição do projeto social Estrelas do Bem

Onde: Piso L2, em cima da Freitas Varejo, no Salvador Shopping;

Período: 12 de novembro a 12 de dezembro de 2021;

Horário: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Ação voluntária