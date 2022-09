Salvador Shopping recebe programação de palestras e oficinas sobre saúde mental

Em campanha pelo mês do Setembro Amarelo, a organização Vivar Desenvolvimento Humano está realizando uma série de eventos com programação voltada para a conscientização de temas relacionados à saúde mental.

Entre hoje (21) e 30 de setembro, no Salvador Shopping, o espaço Vívar Yellow, localizado no piso L2 do empreendimento (ao lado da Le Lis Blanc), vai receber palestras, bate-papos e oficinas sobre saúde mental, com diversos profissionais de psicologia como: Iana de Jesus, Iasmin Fênix, Kíssia Minelli, Mafalda Minelli, Nicole Marques, Silvio Valadão e Thais Aragão.

No local está instalada uma ‘Árvore das Reflexões’, onde as pessoas podem colher flores com mensagens de reflexivas. Além disso, há o ‘Jardim dos Pensamentos’, uma horta para que o público plante seus desejos, ideias e sonhos.

Idealizado pela Vivar Desenvolvimento, a ação gratuita é organizada e coordenada pelas psicólogas Ilma Meira e Iana Alves.

Serviço

Espaço Vívar Yellow – Palestras e bate-papos sobre saúde mental

Local: Piso L2 do Salvador Shopping – Ao lado da Le Lis Blanc

Período: 21 a 30 de setembro de 2022

Funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h