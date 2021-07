Salvador Solidária recebe doação de 236 mil garrafas de água

A campanha Salvador Solidária, realizada pela Prefeitura, recebeu mais uma doação de peso esta semana: 236 mil garrafas de água mineral, enviadas pelo Grupo Heineken. A ação faz parte da estratégia da empresa de auxiliar entidades governamentais no combate à pandemia do novo coronavírus, com o fornecimento de insumos diversos. O montante será utilizado para abastecimento da área de saúde e ações dos órgãos municipais que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19.

“Além de todo investimento realizado pela Prefeitura no enfrentamento à pandemia, estamos também atuando junto às empresas que, por meio de suas doações, possam ajudar a cidade nesse momento. Essas empresas têm demonstrado grande senso de responsabilidade social para com a capital baiana. Aproveitamos para agradecer a Heineken que, pela segunda vez, está apoiando Salvador com mais essa doação significativa”, ressalta o presidente da Saltur e coordenador da campanha Salvador Solidária, Isaac Edington.