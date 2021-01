Salvador tem 13 bares e lanchonetes interditados neste fim de semana

Salvador teve um fim de semana de agitação e aglomeração em alguns pontos da cidade. Ao todo, 13 estabelecimentos foram interditados por descumprimento das normas de segurança.

A força-tarefa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com apoio da Polícia Militar, vistoriou 1.238 estabelecimentos e interditou três bares em Fazenda Grande III, três na Mata Escura, dois no Rio Vermelho, um em Plataforma e um na Barra, além de duas lanchonetes na Pituba e uma casa de eventos na Caixa D’Água.

Segundo o órgão, houve descumprimento dos decretos municipais que estabelecem protocolos gerais e específicos para o funcionamento dos estabelecimentos no período de retomada das atividades.

Além das interdições, os fiscais flagraram e interromperam 10 aglomerações nos bairros do Garcia, Barra, Caixa D’Água, Rio Vermelho, São Cristóvão, Parque Bela Vista e Piatã.

Ainda neste fim de semana, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também promoveu vistorias na cidade, mas nenhuma apreensão foi efetuada. A ação ocorreu em conjunto com a Sedur, Guarda Civil Municipal, Transalvador e Polícia Militar, na Operação Tolerância Zero, além do ordenamento das praias e também na fiscalização na Feira do Rolo, na Baixa do Fiscal.