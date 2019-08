Salvador tem 28 bairros sob alto risco por proliferação do Aedes; veja lista

Salvador está em alerta para possível epidemia de dengue, zika e chikungunya. O dado é do Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa), divulgado nesta quinta-feira (22), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O levantamento, realizado entre os dias 8 e 12 de julho, apontou que o Índice de Infestação Predial (IIP) no município se manteve estável em relação ao estudo anterior, divulgado em abril/2019, com o índice de 2,7%. Isso quer dizer que a cada 100 imóveis visitados, aproximadamente três apresentaram focos do mosquito.

Apesar do estado ser considerado de alerta, o novo LIRAa apontou que o número de bairros com alto risco de endemia (com indicador acima de 4%) reduziu de 39 para 28 bairros da cidade.

Alto do Cabrito, Amaralina, Arenoso, Arraial do Retiro, Barreiras, Bela Vista do Lobato, Boa Vista do Lobato, Calabetão, Caminho das Árvores, Castelo Branco, Coutos, Dom Avelar, Fazenda Coutos, Itaigara, Itapuã, Lagoa da Paixão, Lobato, Mata Escura, Nordeste de Amaralina, Pituba, Plataforma, Rio Vermelho, Santo Inácio, São João do Cabrito, Sete de Abril, Tancredo Neves, Valéria e Vista Alegre.

A Lagoa da Paixão e Valéria foram os bairros que apresentaram maior índice de infestação (9,9%), seguido da Coutos e Vista Alegre (7,3%), além de Lobato, Plataforma e São João do Cabrito (7,0%). Já a localidade que apresentou o indicador mais baixo da cidade, com 0,2%, foi a Boca do Rio.

De acordo com a SMS, as notificações das três arboviroses transmitidas pelo mosquito cresceram de 2018 para 2019. Os casos de notificação da dengue pularam de 1.787 para 4.279, os de zica de 117 pra 228, e os de Chikungunya de 153 para 1.246.

Em 2019, os bairros com maior notificações de Chikungunya, com 486, e dengue, com 961, são Barra e Rio Vermelho. Já no caso da zica, quem lidera são Cabula e Tancredo Neves, com 71.

Ações

Para tentar combater o mosquito, a prefeitura tem promovido ações nas áreas de risco. Nesta quarta-feira (20), por exemplo, foram instaladas cerca de 120 armadilhas contra o mosquito nas localidades do Distrito Sanitário São Caetano/Valéria. Na quinta (22), houve visita a 27 bairros da capital baiana.

Já nesta sexta (23), acontecerão mutirões simultâneos na Pituba, Amaralina, Vila canária e Vale dos Lagos, com o objetivo de eliminar focos e criadouros. Além disso, equipes do Centro de Controle de Zoonoses e da Limpurb também irão aos bairros, a partir das 8h, para um mutirão de limpeza.

As equipes de combate pedem que os moradores colaborarem e façam sua parte e descartem entulhos e materiais que não têm mais utilidade em frente a suas casas para recolhimento.

Haverá ainda visitas das casas das quatro localidades para identificação e eliminação dos criadouros do mosquito, além do tratamento de focos em terrenos baldios e busca de pessoas que estejam com sintomas do vírus.

"É importante que a população faça o seu papel e nos ajude nesse trabalho ininterrupto limpando seus respectivos quintais, ficando atentos aos vasos de plantas e mudando hábitos como deixar de jogar lixo nas ruas. Se todos não fizerem a sua parte, fragiliza o nosso trabalho”, disse Isolina Miguez, subcoordenadora de Controle das Arboviroes.

Programação das ruas beneficiadas pelos mutirões de limpeza nesta sexta-feira (23):

TRAVESSA CLEMILDA/ TRAVESSA. IPITANGA/ 1ª TRAVESSA SÃO PEDRO/ 2ª TRAVESSA SÃO PEDRO/3º TRAVESSA SÃO PEDRO – BAIRRO DE VILA CANÁRIA

ESTRADA DA MURIÇOCA/ CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LÍRIO DO VALE – BAIRRO DE VALE DOS LAGOS

ALTA ALAMEDA BENEVENTO, 63 – BAIRRO DA PITUBA

RUA DAS UBARANAS, 173 (PRÓXIMO AO CENTRO ESPÍRITA PAULO E ESTÉVÃO) – BAIRRO DE AMARALINA