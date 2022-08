Salvador tem 33 espaços para abastecimento de carros elétricos

Já faz algum tempo que o mercado de carros elétricos deixou de ser uma perspectiva para o futuro e se tornou realidade. E o crescimento acelerado escancarou alguns gargalos que precisam ser superados, acredita o baiano Ricardo David, sócio-fundador da Elev, startup de eletromobilidade. O principal deles, aponta, está na infraestrutura de abastecimento. Salvador, por exemplo, possui atualmente 33 eletro postos públicos ou semipúblicos (em shoppings ou em outros espaços que podem ser acessados pela população em geral).

É menos de 10% dos 445 em São Paulo, que concentra boa parte das 1,6 mil estruturas disponíveis no país, aponta David. E todos estes números não são nada em comparação com as 1,2 milhão de estruturas instaladas hoje na China, compara o empresário. Segundo ele, o Brasil é o único país entre as 20 maiores economias mundiais que ainda não possui uma política de estado para o desenvolvimento da eletromobilidade. “Tudo o que está acontecendo por aqui depende muito da vontade dos empresários”, afirma.

Ricardo David conta que a ideia de criar a Elev aconteceu após uma visita a Salt Lake City, nos Estados Unidos, antes da pandemia. Ele se impressionou com os avanços nos estudos relacionados à autonomia das baterias, fator crítico para os veículos elétricos. “O carro elétrico existe há muito tempo, não estamos falando de nada novo, os primeiros surgiram no Século XIX e só caíram em desuso por causa dos motores à combustão”, conta.

“Com o desenvolvimento de novas baterias, com muito mais autonomia, percebi que estamos diante de um novo mercado, que gera uma série de novas oportunidades”, diz. Daí, em 2021, nasceu a Elev, que atua em duas vertentes: informando aos usuários dos carros elétricos onde eles podem abastecer, além de auxiliar em processos de agendamento, e oferecendo aos proprietários dos eletro postos ferramentas de gestão para as estruturas.

Mercado em expansão

Para Ricardo David, a principal característica do mercado de eletromobilidade é um ritmo de expansão bastante acelerado. Ele conta que em 2020, as vendas de automóveis elétricos respondiam por 3% do total de vendas na China. No ano passado, o volume passou para 13% do total e no primeiro semestre deste ano já saltou para 30%. “Impressiona a velocidade com que este crescimento está se dando num mercado que é gigantesco”, avalia.

Ele cita ainda a Noruega, que no primeiro semestre teve 92% de todos os carros vendidos alimentados por energia elétrica. “Até a Alemanha, que é a ‘Meca do automobilismo’, tem 30% de seu mercado atualmente de matriz elétrica. Diversas montadoras já anunciaram o fim da produção de motores a combustão”, lembra.

A motivação para esta transformação está longe de ser apenas ambiental, explica o empresário. “Claro que não é apenas por uma motivação ambiental, tem uma sinalização de mercado. Se pegar as três maiores montadoras do mundo em valor agregado – a Tesla, a Toyota e a Byd – vai ver que a primeira e a terceira são fabricantes de veículos elétricos”, lembra.

Gargalo

Embora numa intensidade menor que em outros mercados, as vendas de veículos elétricos também acelera no Brasil, diz David. No primeiro trimestre deste ano, já se venderam mais carros do tipo que em todo o ano de 2021, aponta. As duas principais limitações para um avanço ainda maior deste mercado são os preços dos produtos, que tendem a se reduzir com a economia de escala, e os pontos de abastecimento, aponta. “Há um engajamento com o ESG, mas isto não seria possível se não houvesse um sinal econômico. À medida em que são vendidos mais veículos, os preços tendem a diminuir”, analisa.

“Hoje o carro ainda é caro e as pessoas têm uma incerteza sobre locais para carregar, apesar de já existirem veículos com autonomia de até mil quilômetros”, aponta.

Na próxima quarta-feira (dia 10), Ricardo David vai participar de um evento voltado para o Nordeste, falando sobre o mercado de carros elétricos no Brasil. Trata-se do Cinase, voltado para a engenharia elétrica, no Centro de Convenções de Salvador.