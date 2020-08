Salvador tem 72% de quartos de hotel em operação, diz pesquisa

Pesquisa realizada pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), e divulgada pelo Ministério do Turismo, aponta que 78% das 142.641 unidades habitacionais (UHs) de 882 hotéis do país já estão funcionando depois da suspensão de atividades por conta da pandemia. Em Salvador, dos 14 hotéis que participaram da pesquisa, 72,90% estão com UHs abertas e 27,10% permanecem fechadas, com previsão de voltar a funcionar entre setembro e outubro.

O relatório Oferta de Disponibilidade Hoteleira foi feito com base nos dados de 64 redes de hotéis entre os dias 17 e 23 de agosto. Os 882 hotéis ouvidos na pesquisa estão localizados nos 26 Estados, em 207 municípios diferentes.

Em todo o país, 22% das UHs dos hotéis entrevistados seguem fechadas. Entre os meses previstos para reaberturas destes quartos, os destaques são agosto (21,7%) e setembro (45,6%). No entanto, 20,9% ainda não possuem previsão de reabertura.

Na análise por região, três apontaram queda em seus percentuais de hotéis fechados: o Nordeste (30%); o Sul (20%) eo Sudeste (20%). Já as regiões Centro-Oeste (18%) e Norte (27%) apresentaram alta no número de quartos fechados.

Entre as doze principais cidades do país, todas apontam mais de 50% das UH’s abertas (veja tabela abaixo). O destaque é Campinas (SP), que possui mais de 90% de seus quartos abertos. São Paulo, Recife, Manaus, Vitória e Brasília também possuem mais de 80% de suas unidades habitacionais em funcionamento.

Quartos disponíveis e indisponíveis segundo a pesquisa nos hoteis das 12 principais cidades do país; Rio lidera com UHs fechadas (Fonte: FOHB)

Segundo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o número evidencia que o setor hoteleiro está, aos poucos, retomando as atividades.

“Fomos um dos setores mais impactados por essa pandemia, mas estamos firmes e confiantes de que logo estaremos com tudo reaberto e a pleno vapor, tomando todos os cuidados possíveis para a segurança e a saúde dos hóspedes e funcionários”, declarou o ministro.

Dos hotéis ainda fechados, quase metade (49,1%) pretende reabrir entre setembro e outubro. Além de Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as outras cidades participantes da pesquisa que possuem os maiores percentuais de locais ainda fora de operação, 45.65% e 24,69%, respectivamente. Rio de Janeiro é a cidade com maior índice de quartos ainda indisponíveis no país, segundo os dados da pesquisa.

Na semana passada, o Ministério do Turismo lançou um selo de biossegurança para reconhecer atividades turísticas que assegurem o cumprimento dos requisitos de higiene e limpeza contra a proliferação da covid-19. Os protocolos são segmentados de acordo com as especificidades de cada setor, como meios de hospedagem, agências de turismo, locadoras de veículos, transportadoras turísticas, parques temáticos, casas de espetáculos e guias de turismo.