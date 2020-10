Salvador tem domingo de chuva; previsão é de tempo nublado até terça

O tempo fechou neste domingo (18) em Salvador, com vários pontos da cidade registrando pancadas de chuva e céu nublado. A previsão é para sol com nuvens durante todo o dia, podendo chover a qualquer momento. A temperatura varia de 22ºC a 28ªC ao longo desse domingo.

Segundo boletim da Codesal, o bairro de Mussurunga é o que teve mais chuvas nas últimas 24h, com 54,4 milímetros registrados. Em seguida aparece Periperi, com 45,2 mm, e Nova Brasília, com 44,4 mm. Castelo Branco (41,8 mm) e Pirajá (40,.8 mm) completam o top 5 com mais chuva. Apesar disso, até agora não houve registros de ocorrências ligadas à chuva.

O tempo nublado deve seguir ainda pela segunda e terça-feira, segundo previsão do Climatempo. Na quarta, o sol aparece ainda em meio a algumas nuvens, mas não deve chover mais, afirma o instituto.

Apesar do tempo nublado e chuvoso, muitos soteropolitanos foram para a orla para pedalar, caminhar e até praticar atividades na praia, o que está proibido durante os finais de semana e feriados por conta da pandemia. Veja fotos: