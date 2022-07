Salvador tem mais de 1 milhão de pessoas com vacinação contra covid incompleta

Salvador tem mais de 1,3 milhão de pessoas de várias faixas etárias que não começaram ou completaram o ciclo vacinal contra a covid-19, segundo informou nesta terça-feira (12) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A vacinação na capital baiana começou em janeiro do ano passado e ainda é a considerada a melhor estratégia para combater o avanço do coronavírus.

"A vacina não impede que a pessoa contraia o vírus, mas protege bastante contra os casos graves. As pessoas que estiverem com o esquema vacinal incompleto correm mais riscos de internamento em UTI e de evoluir a óbito. Estar vacinado é uma condição essencial para conviver com a doença, visto que a covid-19 não vai desaparecer da noite para o dia. O que precisamos evitar é que as pessoas adoeçam de forma grave", explica Adielma Nizarala, infectologista da SMS.

Em Salvador, pelo menos 38 mil crianças de 5 a 11 anos que foram cadastradas para receber a primeira dose não foram levadas aos postos. Outros 235 mil cidadãos com idade acima de 5 anos não foram tomar a segunda dose.

Outros 669,5 mil indivíduos, com idade acima a 12 anos, estão atrasados para receber a terceira aplicação. No caso da 4ª dose, 429,4 mil ainda não compareceram aos pontos de vacinação para completar o ciclo.

Onde se vacinar

Salvador conta atualmente com 83 pontos de vacinação fixo, além de quatro na modalidade drive-thru. Três pontos foram instalados também nas estações da Lapa e Mussurunga e no Home Center Ferreira Costa (Paralela). A Vacina Express, para imunizar pessoas com dificuldade de locomação e acamadas, continua disponível, com agendamento pelo site.

É realizada, ainda, a aplicação das doses para crianças e adolescentes em instituições de ensino de Salvador. O serviço funciona das 8h às 16h.