Salvador terá 23 centros de imunização e nove drive-thrus para vacina da covid-19

O Plano Municipal de Vacinação contra a covid-19, divulgado pela prefeitura de Salvador nesta terça-feira (12), definiu os tipos de pontos de vacinação e suas quantidades ao redor de toda a capital baiana. Serão 23 centros de imunização e nove drive-thrus, além das doses aplicadas em ILPIS, asilos e instituições hospitalares.

Ao todo, serão 32 pontos de vacinação, que serão divididos em 202 salas/baias com 506 boxes de vacinação, conseguindo um efetuar um total de 15 mil doses por hora. Enquanto os centros de vacinação possuem capacidade de aplicar 7,2 mil doses em 12 horas, e capacidade diária de 165,6 mil aplicações. Já os drive thrus tem a autonomia de 3,6 mil doses no mesmo período de tempo, o que resulta em 32,4 mil doses por dia.

Além dos boxes de vacinação, os centros de vacinação contra a covid-19 também vão possuir salas para triagem e registro, além de sala de apoio da equipe de vacinação. A mesma logística será adotada pelo sistema de drive thru, que permite que as pessoas sejam vacinadas diretamente do próprio veículo.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador

Vacinação em Salvador

A data do início da vacinação dos baianos contra o novo coronavírus ainda está sendo discutida pelo Ministério da Saúde, mas o município de Salvador já está com o planejamento montado. Nesta terça-feira (12), o prefeito Bruno Reis apresentou o Plano Municipal de Vacinação da capital baiana. Confira quem será vacinado primeiro e quem terá que esperar.

Serão quatro fases de vacinação, com 570 mil pessoas em grupos prioritários. Na primeira fase, estão incluídos trabalhadores da saúde, população idosa com 75 anos ou mais, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de Longa Permanência (asilos e instituições psiquiátricas) e indígenas/aldeados/povos e comunidades ribeirinhas. Ao todo, são 168.355.

Na segunda fase, serão vacinados idosos de 60 a 74 anos, que somam 185.556 pessoas. As pessoas com comorbidades crônicas, transplantados e com obesidade estão na terceira fase do plano de vacinação, somando 149.068.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Salvador

A quarta fase inclui trabalhadores da educação, pessoas com deficiência severa, membros das forças e salvamentos, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores do transporte coletivo, transportadores rodoviários de carga e população privada de liberdade. Ao todo, nessa fase, são 35.969 pessoas.

O plano de vacinação contra a covid-19 prevê ainda os dias e horários de imunização, que será de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h.