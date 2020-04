Salvador terá 52 pontos de vacinação contra a gripe nesta segunda (20)

A partir desta segunda-feira (29), Salvador terá uma ampliação na quantidades de pontos que ofertarão as doses da vacina contra a gripe. Ao todo, serão 52, em vários bairros da cidade.

Nesta fase, receberão a imunização portadores de doenças crônicas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portuários, caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos (motoristas e cobradores), funcionários do sistema prisional e adolescentes privados de liberdade, além de idosos e trabalhadores da saúde que ainda não se vacinaram.

Os 52 postos aplicarão as vacinas das 8h às 13h, sem esquema de drive trhu, utilizado na primeira fase da campanha. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a logística seria inviável, já que esta fase engloba os portadores de doenças crônicas, que devem apresentar laudos médicos ou atestados comprovando a patologia, o que demanda mais tempo no processo de triagem.

Não serão aceitas receitas de medicamento como comprovação das doenças.

Unidades de saúde:

Barra/Rio Vermelho

- USF Clementino Fraga

- USF Prof. Sabino Silva

- Multicentro Amaralina

- USF Federação



Boca do Rio

- USF Imbui

- UBS Dr. César de Araújo



Brotas

- UBS Major Cosme de Farias;

- UBS Manoel Vitorino - Paróquia Nossa Senhora de Brotas

- UBS Santa Luzia - Colégio Martagão Gesteira

- USF Vale do Matatu



Cabula Beiru

- UBS Edson Teixeira - Pernambués

- USF Estrada das Barreiras

- USF Mata Escura

- UBS Eunísio Teixeira



Cajazeiras

- UBS Nelson Piauhy Dourado

- USF Cajazeiras X

- USF Fazenda Grande III

- USF Cajazeiras V



Centro Histórico

- USF Dona Iraci Isabel da Silva - Gamboa

- UBS Pelourinho

- UBS Ramiro Azevedo



Itapagipe

- UBS Ministro Alckimin

- USFJoanes Leste

- UBS Virgilio de Carvalho

- USF São José de Baixo



Itapuã

- USB Itapuã

- USF Eduardo Mamede

- USF São Cristovão

- USF Ceasa



Liberdade

- Multicentro Liberdade

- UBS Maria Conceição Santiago Imbassahy - 16ª CS

- USF San Martim III

- USF Santa Monica



Pau da Lima

- UBS Castelo Branco

- USF Canabrava

- UBS Pires da Veiga



São Caetano/Valéria

- UBS Dr. Péricles Laranjeira

- USF Luiz Braga

- USF Boa Vista do Lobato

- USF Antônio Lazarroto

- USF Boa Vista do São Caetano

- USF Recanto da Lagoa II



Subúrbio Ferroviário

- UBS Sergio Arouca

- USF Bom Jesus dos Passos

- USF Ilha de Maré

- USF Ilha Amarela

- USF Itacaranha

- USF Plataforma

- USF Colinas de Periperi

- USF Alto de Coutos II

- USF Estrada da Cocisa

- USF Fazendo Coutos III