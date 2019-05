Salvador terá almoço beneficente com Feijão Vip de Dadá neste domingo (5)

Salvador receberá a terceira edição da Receita do Padre neste domingo (5), a partir das 12h. O almoço beneficente acontecerá na paróquia Ascensão do Senhor e o ingresso custará R$ 40, em esquema de buffet livre. A venda aconteça na própria paróquia, localizada na 3ª Avenida Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Um dos destaques do evento, que é gratuito para crianças menores de 10 anos, é a participação de Dadá, uma das mais famosas quituteiras da Bahia. Ela servirá a sua feijoada no almoço, que espera contar com até 600 pessoas. A animação musical fica por conta do sambista Juan Santiago.

Para o padre Manoel Filho, pároco da Ascensão do Senhor, o evento reunirá diversão, boa comida e, claro, uma grande ajuda para quem precisa. “A bondade de Dadá e a colaboração dos nossos apoiadores e voluntários fará com que a caridade dos que compraram e comprarão ingressos ajude na realização de uma obra social que é o Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton”, afirmou.

O evento Receita do Padre arrecada fundos para as obras sociais do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton e para a construção da sua sede. A paróquia, inclusive, adquiriu um terreno no bairro de Sussuarana e com a sede que será construída ampliará a atuação do Centro.

O Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton promove a inserção de crianças, jovens e adultos na sociedade, através de atividades que geram emprego, renda e maior integração social. “O centro é um lugar para objetivar sonhos de solidariedade e fraternidade, um local que carrega a chama da caridade que moveu e move os cristãos há dois mil anos”, afirma o pároco, padre Manoel de Oliveira Filho.

Apesar do Centro Comunitário ainda não existir fisicamente, a comunidade já atua em parceria com o colégio estadual Bolívar Santana, vizinho à igreja, promovendo ações sociais.

Serviço

Receita do Padre

Local: Estacionamento da Igreja Ascensão do Senhor (CAB)

Data: 5 de maio (domingo)

Horário: 12h

Ingressos: R$ 40,00 (crianças até 10 anos acompanhadas pelos pais não pagam)

Vendas: na Paróquia Ascensão do Senhor

Telefone: (71) 3115-3575