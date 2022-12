Salvador terá caminhada contra a violência contra mulheres neste domingo

O Grupo Mulheres do Brasil promove no dia 4 de dezembro, em várias cidades do país e no exterior, a 5ª. Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas com objetivo de alertar a sociedade sobre essa questão. O objetivo é que todos se unam a essa causa, cujos índices estatísticos são alarmantes. Segundo a ONU, cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência ao longo da vida, apenas por causa de seu gênero. A violência de gênero é considerada pela organização uma pandemia global.

Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, ressalta que o enfrentamento à violência contra as mulheres é uma das causas prioritárias do grupo e a sociedade não pode assistir passivamente a esse problema que impacta a todos.

“Não podemos mais aceitar que uma mulher passe por uma situação de violência a cada dois minutos e, muito menos, que seja morta a cada 6 horas, simplesmente pelo fato de ser mulher. Por isso, a nossa Caminhada anual visa chamar a atenção da sociedade civil para que possamos lutar para erradicar toda forma de violência contra mulheres e meninas”, afirma Luiza.

Ao todo, mais de 50 cidades devem participar desta grande mobilização. Em Salvador, a caminhada será no Cristo da Barra, começando a concentração às 9h, e encerrará nas Gordinhas, em Ondina.

“A Caminhada visa conscientizar sobre a causa numa movimentação que ocorre em todo o país e nos cinco continentes, mobilizando a sociedade civil em diversas frentes públicas e privadas para ações efetivas de enfrentamento da grave questão social que aflige as mulheres em todo o mundo”, afirma Alexandra Segantin, CEO do Grupo Mulheres do Brasil.

Segundo Rose Rozendo, uma das líderes do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher e Meninas de Salvador, a participação da sociedade é muito importante para que se somem forças para exigir medidas efetivas para o combate à violência. “ É importante que as mulheres em situação de violência saberem que não estão sozinhas e existe uma rede de proteção, que ela não devem temer sair de uma situação abusiva”, ressalta a líder.

Nesta edição, a caminhada em Salvador conta com o apoio de várias entidades SPM Bahia, SPMJ-PMS, OAB, CRC-BA, Associação Comercial da Bahia - CME-Bahia, Cacau Fontes – Personal Trainer, Radio Criativa, BPW Salvador, JS Estética Avançada, Ronda Maria da Penha, Defensoria Pública da Bahia, Ministério Público da Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia, Comissão de Mulheres da Câmara Municipal de Salvador.

No Estacionamento da UNISBA haverá uma tenda para orientações de temas sobre a saúde da mulher, como proceder em caso de violência doméstica, denúncia e atividades físicas. “A informação é essencial para salvar vidas”, conclui Rose Rozendo.

CAMINHADA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS

Data: dia 4 de dezembro

Horário: concentração a partir das 8h

Local: Cristo na Barra

Percurso: Avenida Oceânica até as Gordinha em Ondina