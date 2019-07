Salvador terá distribuição gratuita de acarajé neste domingo (28)

Quem é fã de dendê e dos quitutes da culinária baiana precisa se programar e arranjar um tempinho na agenda, porque neste domingo (28) acontece o 3º Festival de Acarajé, das 10h às 19h, na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico. O evento é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado dia 25 de julho.

A ação é promovida pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau e Receptivos da Bahia (Abam) e conta com o apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

O evento é aberto ao público e terá distribuição gratuita de acarajé a partir das 11h. Além de muito vatapá, caruru e pimenta, o evento contará com apresentações culturais, feira de empreendedorismo e uma roda de conversa para discutir temas como violência contra a mulher, racismo e empreendedorismo. O bate-papo terá as presenças da secretária da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Rogéria Santos; da empresária Rosemma Maluf; da advogada Mônica Kalile; além da pedagoga Maria Luíza Passos.

“As baianas de acarajé são um símbolo histórico da Bahia, de Salvador e do Brasil, encantando turistas e soteropolitanos, permanecendo no ofício por tantos anos e contribuindo para nossa cultura. Nada mais justo do que trazer à relevância com o apoio da Prefeitura para essa iniciativa, que valoriza a nossa cultura e incentiva preservação do ofício das baianas”, afirma Rogéria Santos, titular da SPMJ.

