Salvador terá 'happy hour' de vacinação nesta quarta-feira (31)

Salvador terá um happy hour diferente nesta quarta-feira (31). Ao invés de doses de chopp, serão ofertadas doses da vacina contra a gripe para a população. O imunizante será aplicado até as 20h nos postos da capital baiana. O happy hour vai ofertar ainda a vacina bivalente contra a Covid-19.

A campanha da prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde, tem como objetivo ampliar a imunização contra a Influenza, já que algumas pessoas não conseguem ir se vacinar no horário convencional. O benefício é para pessoas com idade igual ou superior a 6 meses.

“A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a doença e suas complicações, por isso é disponibilizada todos os anos antes do inverno, que é o período em que os casos respiratórios são mais comuns. Por isso estamos fazendo mais este esforço para sensibilizar a população sobre a importância desse cuidado que beneficia não apenas o próprio cidadão, como toda a sociedade”, destacou Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador e secretária municipal da Saúde.

A relação dos postos participantes do Happy Hour será divulgada ainda nesta terça (30). “Como o imunizante contra gripe pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas, estamos também ofertando também no Happy a vacinação bivalente, ampliando a proteção dos nossos munícipes”, complementa Ana Paula Matos.