Salvador terá maratona de 12h para celebrar a Independência

Salvador terá uma maratona para comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Batizada de Ultramaratona Salvador, a corrida terá 12h de duração e poderá ser realizada de forma individual, com revesamento em duplas ou em grupos de quatro ou seis pessoas. O prefeito Bruno Reis anunciou as novidades em um evento no Teatro Gregório de Matos, nesta terça-feira (24).

"É mais um produto que a cidade desenvolveu para estimular o turismo, para estimular uma vida saudável. Nós, ao longo desses últimos anos, conseguimos elaborar produtos que ajudaram Salvador a se consolidar como um dos principais destinos turísticos. Lá atrás concebemos a Maratona Salvador, agora a Ultramaratona, que tem a capacidade de atrair milhares de turistas a Salvador", disse o prefeito durante o lançamento.

O evento será uma celebração da Independência da Bahia. "É o início da preparação para o bicentenário da Independência da Bahia, e efetivamente já estamos dando o pontapé inicial para essa comemoração. O ponto alto vai ser no ano que vem, com os 200 anos", explicou Bruno.

O local escolhido foi a orla da Boca do Rio, na região do Parque dos Ventos. A disputa vai começar às 18h do dia 2 de julho e será concluída às 6h do dia seguinte. Os interessados já podem se inscrever no site Ultramaratona Salvador. O evento acontece em parceria com a Federação Baiana de Atletismo (FBA).

A prefeitura também confirmou a retomada da Maratona Salvador. A corrida, que acontece todo mês de setembro, será realizada no dia 25 este ano. A última edição foi realizada em 2019 e atraiu cerca de 5 mil competidores. Os detalhes desse evento ainda serão anunciados.