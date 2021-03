Salvador terá medidas ainda mais restritivas na próxima semana; veja o que muda

Para conter ainda mais os índices de novos casos e ocupação dos leitos de UTI na capital baiana, em vez de antecipar feriados, Salvador terá medidas ainda mais restritivas a partir de segunda-feira (29). A decisão foi tomada em conjunto entre o prefeito Bruno Reis, o governador Rui Costa e demais prefeitos da Região Metropolitana nesta quinta-feira (25). A ação será válida até as 5h do dia 5 de abril.

Com isso, a partir de segunda (29), apenas supermercados, padarias, farmácias, clínicas veterinárias e o sistema de saúde poderão funcionar, além dos bancos, postos de combustíveis. Os serviços que atuam em esquema de delivery também podem continuar funcionando até 0h. Já as lotéricas, borracharias, oficinas mecânicas, cartórios e casas de materiais de contrução, que antes estavam funcionando, passam a não poder abrir. Clínicas odontológicas poderão atuar apenas em casos de emergência.

Os gestores também concordaram na retomada das atividades econômicas no dia 5 de abril. No início da próxima semana, o prefeito Bruno Reis vai se reunir com empresários e representantes do comércio para discutir esse retorno, que ocorrerá de forma escalonada.

“Essa estratégia está dando certo e os números estão aí para provar isso. Então, vamos fazer esse último esforço para, no dia 5 de abril, termos condição de reabrir tudo de forma segura e com responsabilidade”, disse Bruno.

As medidas serão somadas às anunciadas pelo Governador Rui Costa para todo o Estado, suspendendo o transporte intermunicipal durante a Semana Santa.

A suspensão vale a partir da Quinta-Feira Santa, dia 1 de abril até as 5h da terça-feira, 6 de abril.

Com isso, todos os modais de transporte está suspenso: rodoviários e também o Ferry Boat, que fecha a partir de 20h do dia 31 de março de 2021, a circulação, a saída e a chegada de ferry boats e catamarãs, em todo estado, até as 05h do dia 06 de abril.