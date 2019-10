Salvador terá mutirão para recolher óleo das praias neste sábado (12)

Um grupo de pessoas vai realizar um mutirão neste sábado (12), a partir das 8h, para limpar o óleo que poluiu as praias de Salvador desde a noite de quinta-feira (10). As atividades serão distribuídas em diversos bairros da capital.

As praias que passarão por limpeza são: Praia da Onda (Ondina), Buracão (Rio Vermelho), Colônia de Pescadores (Pituba), Rua K (Itapuã), Stella Surf School (Stella Maris), HCT (Praia do Flamengo), Evolua Surf House (Ipitanga), Ebasurf Gávea (Villas do Atlântico), Foz do Rio (Buraquinho), Praia do 29 (Busca Vida), Interlagos (primeira entrada em frente à lagoa Breno), Praia da Espera (Itacimirim), Praia da Barra do Rio Pojuca (Barra do Pojuca), Praia do Forte (em frente ao Projeto Tamar), Barraca Okabana (Santo Antônio/Diogo), e Jaguaribe (em frente à escola surf Armando Daltro).

Idealizador do mutirão, Arthur Sehbe, que é engenheiro civil, tecnólogo em saneamento e especialista em soluções ambientais, explica que qualquer pessoa pode participar do mutirão, desde que siga algumas orientações.

"Vamos orientar a usar luvas, botas. Quem não estiver seguro, vamos evitar que entre em contato com o óleo. A orientação é não tocar no óleo com as luvas, mas sim com algum recipiente como um balde, uma pá", explica.

Arthur indica ainda que em cada praia haverá um responsável por orientar os participantes do mutirão. "Alguns são da área, como biólogos. Os outros que são apenas voluntários foram orientados e vão repassar como os voluntários devem agir para recolher o material sem nenhum risco. Qualquer um pode participar", completou.

Orientações à população:

- Não tocar no óleo

- Usar luvas e/ou coletar com pá, rastelo ou palitinho de churrasco

- Usar sapatos fechados

- Não colocar os óleo em sacos plásticos fechados, só se for pouca quantidade, pois o óleo libera um gás que não deve ser confinado

- Armazenar em recipiente aberto, de preferência balde ou tonel

