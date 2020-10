Salvador terá pontos de coleta para doação de mechas de cabelo; veja lista

Quem pretende cortar o cabelo tem um motivo extra neste mês de outubro: a Secretaria de Segurança Pública fará mais uma edição da campanha que recebe doação de mechas para confeccionar perucas que serão doadas a mulheres que sofrem com o câncer de mama.

Urnas serão colocadas no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e em unidades das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros.

Além do CAB, será possível doar as mechas nas unidades do Quartel do Comando Geral da PM, nos Aflitos; na sede da Polícia Civil, na Piedade; no Grupamento dos Bombeiros, na região do Iguatemi; e na sede do Departamento de Polícia Técnica (DPT), na Avenida Centenário.

Basta se dirigir a alguma delas com o material a ser doado. O cabelo deverá ser entregue amarrado em um elástico, como um rabo de cavalo, e é importante que esteja seco.

A ação marca a abertura do calendário do Outubro Rosa da SSP. As perucas serão confeccionadas através da campanha Ligadas por Fios, em parceria com o Instituto Amor em Mechas.

"Encerramos o Setembro Amarelo e agora iniciamos o calendário do Outubro Rosa. Continuaremos com a nossa campanha, arrecadando cabelo, transformando em perucas e minimizando os efeitos do tratamento contra o câncer", destacou o secretário Maurício Teles Barbosa.