Salvador terá primeira fazenda urbana no Shopping da Bahia a partir de terça (26)

As fazendas urbanas são aquelas em que os alimentos são cultivados na cidade, próximos de onde as pessoas irão consumi-los. Menor tempo de transporte, emissão de carbono pelos veículos e o desperdício na distribuição. A partir do dia 26 de outubro, os moradores de Salvador poderão desfrutar da sua primeira, com a possibilidade de comprar as hortaliças no estacionamento do Shopping da Bahia ou recebê-las na porta de suas casas por meio de um clube de assinaturas.

A iniciativa, já presente nos estados de Minas Gerais e São Paulo é da Fazenda BeGreen, que utiliza a tecnologia da hidroponia para o cultivo das plantas, totalmente livres de agrotóxicos.

"A produção ainda é totalmente livre de agrotóxicos. Utilizamos protocolos biológicos no cultivo. As hortaliças são colhidas momentos antes da entrega e levadas direto da fazenda para o consumidor final, chegando frescas, ainda com a raiz", explica o CEO da empresa, Giuliano Bittencourt.

Nesse tipo de cultivo, as raízes das hortaliças se desenvolvem na água, em soluções que recebem os nutrientes naturais necessários para que cresçam saudáveis. De forma automatizada, é possível controlar o volume da água e a nutrição nos canais das bancadas. A técnica gera uma economia de até 90% de água em relação ao cultivo tradicional.

Em visita à Rede Bahia, ele conta que a fazenda construída no estacionamento do Shopping da Bahia terá capacidade para produzir seis toneladas de hortaliças e frutos mensalmente, o que significará cerca de 60 mil plantas. A área ainda receberá uma programação para os públicos infantil e adulto, e uma loja, onde os clientes poderão escolher tanto hortaliças quanto produtos sustentáveis, como sacolas ecológicas e produtos de limpeza naturais.

CEO da BeGreen, Giuliano Bittencourt, em conversa na Rede Bahia (Foto: Paula Fróes)

"Além de hortaliças das fazendas BeGreen, em Salvador serão produzidos frutos como pimentas, pimentões, berinjelas e tomates". A produção será destinada exclusivamente à área de experiência, para educar os consumidores sobre os benefícios da vida saudável e da sustentabilidade. Os frutos poderão ser colhidos diretamente da plantação durante as visitas à área produtiva, na qual os participantes aprenderão sobre o modelo de cultivo hidropônico.

"Pelo lado educativo, a gente ainda recebe escolas. As crianças aprenderão sobre cultivo, sustentabilidade, preservação, ciclo da água durante um turno escolar em um parquinho temático. Aprende na prática o que leu nos livros", explica Bittencourt.

Essa é a primeira fazenda da BeGreen que produzirá frutos para consumo do público visitante. "Aumentamos a variedade e mantivemos o conceito: adaptação ao espaço urbano, alta qualidade e zero agrotóxicos. É uma experiência para as plantações que virão”, comenta o diretor de Produção e Pesquisa em Desenvolvimento da BeGreen. Marco Wunderlich.

Ainda de acordo com Wilton Oliveira, superintendente do Shopping da Bahia, o objetivo da fazenda é gerar uma nova experiência na compra e no consumo de alimentos naturais, que vai beneficiar diretamente os clientes. “A fazenda urbana traz um novo estilo de cultura alimentar adaptada para a rotina corriqueira de uma grande cidade como Salvador. E através dela, será possível promover uma forma diferente e mais sustentável de consumir os alimentos. Queremos incentivar esse comportamento para gerar frutos positivos para nossos consumidores agora e as gerações futuras”.

A visitação à Fazenda BeGreen pode ser feita de quarta à sábado, das 11h30 às 19h30 (entrada até 18h30). Domingo de 12:30 às 19:30, entrada até 18:30. Os ingressos custam entre R$ 12,50 e R$ 25,00.

SERVIÇO

Fazenda BeGreen

Inauguração: 26 de outubro

Ingressos: A partir de R$ 12,50

Venda de Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/69519/d/112619

Local: Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores

Visitação: quarta a sábado, das 11h30 às 19h30, e domingo, de 12h30 às 19h30.

Clube de assinaturas BeGreen

Box BeGreen P: Ideal para quem mora sozinho ou para a família que ainda está se adaptando à salada no cardápio (2 pés de alfaces, 2 folhosas variadas e 1 tempero). R$36,90

Box BeGreen M: Para a família que gosta de salada e aproveita todas essas possibilidades à mesa (4 pés de alfaces, 4 folhosas variadas e 1 tempero). R$45,90

Box BeGreen G: Essa é para a família que está totalmente em dia com a saúde e aproveita muitas hortaliças em suas refeições (6 pés de alfaces, 6 folhosas variadas e 2 temperos). R$55,90

Sobre a BeGreen - Nasceu em 2017 do sonho de criar a primeira fazenda urbana da América Latina. Além da unidade do Shopping da Bahia, tem hoje outras cinco: no Boulevard Shopping (Belo Horizonte), na Mercedes-Benz (São Bernardo do Campo), no Via Parque Shopping (Rio de Janeiro), na sede do iFood (Osasco) e no Parque D. Pedro Shopping (Campinas). Atualmente conta com tecnologias capazes de produzir mais de 200 mil pés de hortaliças por mês, o que representa 11 toneladas de alimentos livres de agrotóxicos. A BeGreen é vencedora de diferentes prêmios nas áreas de consciência e produção sustentável, como o Abrasce, Latin American & Caribbean Shopping Center Awards, Viva Awards ICSC e ELA. Para saber mais, acesse www.begreen.farm.