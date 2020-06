Salvador terá programa para rastrear casos suspeitos de covid-19

A prefeitura anunciou nesta quarta-feira (17) um programa que vai rastrear o caminho do contágio depois que uma pessoa tiver diagnóstico confirmado para a covid-19. A ideia é que atendendo cedo pessoas com o vírus pode-se evitar a necessidade de que esse paciente ocupe um leito de hospital. Além disso, também ajuda a bloquear a transmissão, identificando outras pessoas que tiverma contato com o paciente.

"O Salvador Protege vai permitir que a gente identifique todos os contatos que aquele paciente teve ao longo dos últimos dias. A gente vai fazer um corte até os dois dias anteriores aos primeiros sintomas. Aí o paciente vai nos passar com quem ele teve o contato, o nome, o telefone e a prefeitura vai procurar aquelas pessoas para verificar se elas estão ou não com os sintomas. Isso vai garantir o rastreamento, o isolamento, a identificação de novos casos e, principalmente, reduzir a taxa de transmissão e contágio do novo coronavírus”, explicou ACM Neto em coletiva virtual.

O paciente que procurar Unidade Básica de Saúde (UBS) com sintomas da covid-19 terá atendimento em área isolada, seguindo protocolo. A partir daí, caso ela não tenha sinais de gravidade, seguirá para isolamento social em casa e será monitorada por telemedicina, à distância. Os profissionais entrarão em contato a cada 48h até uma alta segura ou, em caso de piora, encaminhamento para uma UPA.

Nesse processo, os profissionais vão tentar descobrir com quem o paciente teve contato nos últimas dois dias comçear a ter sintomas para também localizar essas pessoas para uma avaliação. Isso vai ajudar a conter a disseminação do coronavírus.

Após o fim da pandemia, o programa batizado de Salvador Protege vai continuar valendo para casos de rotina das UBS, incluindo as que têm atendimento materno-infantil, de saúde do idoso, para pacientes com doença falciforme, HIV, hepatites virais, sífilis e casos de saúde mental.

“É um programa que veio para ficar, que vai alcançar as 149 unidades básicas da prefeitura, a partir do qual nós vamos acompanhar outros problemas de saúde dos pacientes, levando assim, o serviço de atenção primário, o serviço básico para as casas das pessoas dentro de uma ação proativa trabalhando com telefone, com mensagens de texto, WhatsApp, telemedicina, por tanto, o que há de mais moderno à disposição de cuidar da vida das pessoas”, diz Neto.

O contato com os pacientes será através de aplicativos de mensagens, telefone, visitas domiciliares e pelo app Vida+Cidadão. 149 unidades de saúde em 12 distritos sanitários, com 339 equipes de saúde da família, farão parte do programa. Inicialmente, 20 bairros serão contemplados, atingido 256 mil pessoas, que terão atendimento de 1.551 profissionais.

- Alto do Coqueirinho

- Arenoso

- Boca do Rio

- Cajazeiras IV

- Cajazeira V

- Canabrava

- Candeal Pequeno

- Doron

- Fazenda Grande do Retiro

- Garcia

- Itapuã

- Jardim Nova Esperança

- Massaranduba

- Mata Escura

- Pau da Lima

- Pelourinho

- San Martin

- São Marcos

- Sete de Abril

- Vale do Matatu / Luís Anselmo

Como acontecerá o acompanhamento remoto:

O profissional de saúde da unidade vai ligar para a pessoa com suspeita de Covid-19 e:

- Avaliar o estado de saúde do paciente a cada 48h

- Orientar e monitorar a realização adequada do isolamento domiciliar

- Identificar, rastrear e avaliar a situação das pessoas que tiveram contato com o doente nos dois dias antes do início dos sintomas (impedir transmissão)

- Se a pessoa evoluir sem complicações no acompanhamento remoto: alta segura

- Se evoluir com complicações, acionar o Samu para avaliação imediata e encaminhamento seguro para Unidade de Emergência