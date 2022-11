Salvador terá queima de fogos nos cinco dias do Festival da Virada

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou que o Festival da Virada da capital terá queima de fogos nos cinco dias, além de uma queima de 15 minutos às 00h do dia 1º de janeiro. A informação foi divulgada pelo gestor municipal durante reinauguração do espelho d'água localizado em frente ao 2º Distrito Naval, no bairro do Comércio, ocorrida nesta quinta-feira (17). O chefe o Executivo municipal informou que também que o número de atrações diárias vai aumentar.

"A gente sabe da importância desse setor para geração de renda e emprego para a nossa cidade. Amanhã estarei em São Paulo a noite para lançar o Verão de Salvador, apresentar nossa agenda de atividades", disse o prefeito.

Bruno Reis destacou que a festa de Salvador é o maior festival de música do Brasil, com mais de 100 atrações em 100 horas de música. Foi adicionado também mais um artista nos cinco dias do evento e será instalado, pela primeira vez, dois palcos no local, que vai acontecer na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, do dia 28 de dezembro a 1º de janeiro.

O prefeito pontuou que o verão de 2022/2023 marca o retorno das atividades econômicas de final de ano na cidade após quase três anos de pandemia: "Temos certeza que esse verão de 22/23 vai superar o que tivemos em 2020. Estamos recuperando alguns trechos da nossa cidade, dos nossos cartões postais, para deixar a cidade ainda mais bonita, melhor para nós e para os turistas que são importantes para a nossa economia".

De acordo com Reis, serão anunciadas novidades para o carnaval de 2021 em janeiro. "Temos a volta do maior carnaval do planeta no próximo ano, com novidades que vamos apresentar em janeiro, mas já confirmamos abertura com Ivete Sangalo puxando o trio. Esse conjunto de ações serão apresentadas amanhã em São Paulo com o propósito de mobilizar visitantes, turistas do Sul e Sudeste do Brasil, que viajam para a capital para gastar seu dinheiro, gerar emprego, renda e oportunidades", finalizou.