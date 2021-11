Salvador terá roda-gigante de 84 metros no bairro do Comércio

Todo final de ano é a mesma coisa. A Prefeitura de Salvador monta uma roda-gigante como atração de Réveillon, e baianos e turistas formam filas enormes para aproveitar o brinquedo. Mas o jogo vai virar. Nesta quarta-feira (24), durante o lançamento de dois programas para o turismo, o prefeito Bruno Reis (DEM) anunciou que a cidade terá uma roda-gigante fixa.

O brinquedo terá 84 metros de altura e será instalado no bairro do Comércio. Ela será construída entre o prédio da Receita Federal e o Hub Salvador. De lá de cima será possível ver a Cidade Alta, o Subúrbio e a Ilha de Itaparica. O secretário municipal de Cultura e Turismo, Fábio Mota, contou que o projeto já está pronto, que a construção será feira por uma empresa privada e que as obras estão previstas para começar em janeiro.

“Temos um projeto para a construção da roda-gigante e já fechamos a parceria. Ela terá 84 metros, o mesmo tamanho da que existe no Rio de Janeiro (RJ) e em Foz do Iguaçu (PR). Será o novo indutor de turismo para a cidade. Vamos poder ver a cidade inteira lá de cima, incluindo a Ilha de Itaparica. No Rio de Janeiro, ela está entre os cinco pontos mais visitados, mesmo com a cidade tendo outros pontos turísticos famosos”, disse.

As licenças estão tramitando na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e os pedidos de alvarás já foram encaminhados. A estimativa do Município é assinar a ordem de serviço em janeiro e iniciar a construção de imediato. Serão 12 meses de obra e a previsão é de fique pronta para o Natal de 2022.