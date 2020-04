Salvador Unida: sites Alô Alô Bahia, Roberta Jungmann e Balada IN lançam a campanha Nordeste Unido

Inspirado na campanha Salvador Unida, desenvolvida pelo Jornal CORREIO, o site Alô Alô Bahia está lançando nesta quarta (1º) a campanha Nordeste Unido. A ação será comanda pelo portal, em parceria com os sites sociais Roberta Jungmann (PE) e Portal Balada IN (CE).

“Unimos os três maiores sites sociais do Nordeste para divulgar as boas práticas que estão sendo desenvolvidas em meio ao combate à Covid-19. O objetivo é levar informação séria e checada ao maior número de pessoas”, revelou o publicitário Rafael Freitas, diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia e colunista do CORREIO.

"Vivemos tempos desafiadores! Mas acreditamos que a sociedade pós-covid-19 será mais solidária, digital e consciente de seus valores,” disse Pompeu Vasconcelos, diretor editor do Portal Balada IN.

“Esta união dos três maiores portais de sociedade do Nordeste só vem mostrar que é hora de nos unirmos em prol de uma nova sociedade que só deve pensar em fazer o bem”, finalizou a editora do site Roberta Jungmann.

A campanha Nordeste Unido contará com matérias especiais e um selo exclusivo que marcará os conteúdos.

Rafael Freitas é diretor de contúdo do Alo Alo e colunista do CORREIO (Divulgação)

Roberta Jungmann é editora do site que leva seu nome (Divulgação)

Pompeu Vasconcelos é diretor editor do Portal Balada IN (Divulgação)

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente.

***

O CORREIO entende a preocupação diante da pandemia do novo coronavírus e que a necessidade de informação profissional nesse momento é vital para ajudar a população. Por isso, desde o dia 16 de março, decidimos abrir o conteúdo das reportagens relacionadas à pandemia também para não assinantes. O CORREIO está fazendo um serviço de excelência para te manter a par de todos os últimos acontecimentos com notícias bem apuradas da Bahia, Brasil e Mundo. Colabore para que isso continue sendo feito da melhor forma possível. Assine o jornal.