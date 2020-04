Salvador Unida: veja como doar alimentos para ajudar baianas de acarajé

A Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (Abam) se reuniu em uma campanha para solicitar doações para as baianas que estão sem poder trabalhar por conta do isolamento social, provocado pela chegada da pandemia do novo coronavírus a Salvador.

Para tentar amenizar a situação delas, o grupo recolhe doações de alimentos para montar cestas básicas. A entrega pode ser feita presencialmente, no Condomínio Residências Piatã, que fica na Rua Aristóteles da Costa Leal, ou através de depósito bancário, na conta da presidente da Abam, Rita Santos.

A conta corrente é do Banco do Brasil. A agência é a 2798-7 e a conta 25.550-5. Quem quiser receber comprovantes das cestas básicas sendo entregues, é só adicionar o WhatsApp 71 99990-3488.

O CORREIO compartilha boas ideias e atitudes de pessoas e empresas dispostas a fazer a diferença para, juntos, superar a tormenta da pandemia de coronavírus. Tem uma boa história? Compartilhe com a gente