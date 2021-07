Salvador vacina mais de 34 mil contra covid; público reclama de longas filas

Nesta terça-feira (20), Salvador vacinou mais de 34 mil pessoas contra a covid-19, de acordo com os dados do Vacinômetro da Prefeitura, até às 19h15. Ainda de acordo com os dados da ferramenta, este foi o segundo dia com mais aplicações do imunizante contra covid em Salvador: 34.274.



O recorde é do dia 1º de julho, quando a capital vacinou 37.295. Das mais de 34 mil doses aplicadas nesta terça, 26.468 foram de primeiras doses e outras 7.806 de segundas doses.



Salvador tem agora 1.277.802 vacinados com ao menos uma dose e 571.027 completamente imunizados com duas doses ou dose única.



Público reclama de filas e de encerramento antecipado



As longas filas enfrentadas nesta terça geraram reclamações. Nas redes sociais, muitas pessoas questionaram o tempo de espera para a vacinação.



A internauta Maria Auxiliadora reclamou: "Repito que as filas da Oxford estão surreais. (..) Sei que a demanda é grande, mas precisa ser pensado algo que melhore essa situação", escreveu.



Outros questionaram o fim da imunização antes do horário previsto. "Fonte nova hoje entrei às 15:33 pra vacinar, acabou e ninguém avisou", reclamou.



Secretário destaca protocolo de informação



Em post no seu perfil nas redes sociais, o secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, destacou o protocolo que tem sido feito para avisar às pessoas sobre o encerramento da imunização. Ele agradeceu a parceria da Transalvador para a ação.



"Em respeito às pessoas que estão na fila para receber a sua vacina, criamos um protocolo de encerramento das atividades. Um carro da Transalvador marca o final desta fila, evitando que novos carros entrem nessa fila e que as pessoas esperem muito tempo e não sejam vacinadas. Além disso, como muitos ainda insistem em ficar, reforçamos essa informação utilizando carros de som informando o encerramento. Agradeço o apoio dos agentes da Transalvador que vem nos ajudando muito na organização das filas da vacina", escreveu.



Nesta quarta-feira (21), Salvador vacina pessoas a partir de 36 anos. Durante a manhã, entre 8h e 12h, serão incluídas as pessoas com 36 anos nascidos até 21 de janeiro de 1985. Já no turno da tarde, das 13h às 16h, devem se dirigir aos pontos às pessoas com idade igual ou superior a 36 anos nascidas até 21 de julho de 1985.



Além disso, também haverá aplicação da segunda dose nesta quarta (21), para os imunizantes Oxford, com data marcada no cartão de vacinação até 28 de julho, e CoronaVac, com data até 21 de julho, A estratégia para este público acontece entre 8h e 16h.