Salvador vacina quase 47 mil e bate recorde de imunizados por dia contra covid

A vacinação contra a covid nesta quarta-feira (18) em Salvador bateu o recorde de imunizados nesta quarta-feira (18). Pela primeira vez desde o começo da campanha de imunização, Salvador vacinou acima de 40 mil pessoas.

Leia mais: Salvador inicia a vacinação de jovens de 19 anos nesta quinta (19)

De acordo com dados do Vacinômetro, da prefeitura, 46.980 doses foram aplicadas nesta quarta. Destas, 46.915 foram de primeiras doses. Apesar da exclusividade de primeira dose, o sistema registra a aplicação de 65 segundas doses. Nesta quarta, a capital também imuniza além do público por idade, a partir de 20 anos, gestantes e puérperas, com idade igual ou superior a 18 anos. O recorde era do dia 9 de agosto, quando 38.168 pessoas foram vacinadas. Assim, como nesta quarta, na ocasião, os postos de imunização funcionaram até 21h.

Com os números desta quarta, a capital baiana ultrapassou a marca de 1,74 milhão de vacinados com a primeira dose ou dose única. Desse total, mais de 762 mil já completaram o esquema vacinal com a aplicação das duas doses - ou dose única - do imunizante no município.

O prefeito Bruno Reis destacou que o novo recorde demonstra que a população está atendendo ao chamado sobre a importância da vacinação contra o coronavírus. “A primeira capital do Brasil segue sendo a capital da eficiência. Amanhã (19) tem mais e queremos continuar batendo recordes. Bora vacinar, meu povo!”, declarou o chefe do Executivo municipal, através das redes sociais.

Para o titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, a estrutura montada pela gestão com pontos de imunização entre drives e postos fixos, além de mais de 2 mil profissionais envolvidos em toda operação, são fundamentais para o sucesso da estratégia.

“Conseguimos imunizar todo esse público em um único dia e, mesmo com o grande volume de procura, não apresentamos maiores intercorrências durante todo o processo de vacinação. Isso reitera a eficiência das equipes de saúde envolvidas nessa megaoperação diária”, destacou Prates.

Já nesta quinta-feira (19), Salvador vacina os jovens de 19 anos. A imunização será das 8h às 12h, será a vez dos nascidos até 19 de fevereiro de 2002. À tarde, das 13h às 16h, entra também o público nascido até 19 de agosto de 2002.

Além disso, também haverá vacinação de 1ª dose para gestantes e puérperas e aplicação das 2ª doses da Oxford e Pfizer para pessoas com retorno até 24/8 e Coronavac para retorno até 20/8.