Salvador vacina todo público com comorbidades autorizado em comissão

Salvador conseguiu avançar de forma bem sucedida em todas as fases contidas e autorizadas no Plano Nacional de Imunização e agora comemora já ter contemplado todo público com comorbidades autorizado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), colegiado vinculado à Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) responsável por pactuar as ações e serviços de saúde, incluindo a imunização contra o novo coronavírus. Ou seja, a capital baiana já beneficiou pessoas com doenças renais crônicas em tratamento de hemodiálise, pessoas com Síndrome de Down, transplantados e nesta última semana os pacientes imunossuprimidos.

“Mesmo com todos os transtornos provocados pela lentidão do Governo Federal em repassar doses suficientes aos municípios, Salvador vem se destacando entre as capitais que mais vacinam no país e, também tão quanto importante, sendo a mais eficiente e eficaz, tanto que já iniciamos a imunização de todos os públicos autorizados pela CIB. Temos uma boa quantidade de primeiras doses aguardando deliberação da Comissão para continuarmos avançando nesta importante estratégia de proteção à vida”, destacou Leo Prates, secretário municipal de saúde.

A cidade continua sendo referência na vacinação contra a covid-19 em todo o Brasil. Além de inovar, sendo a primeira capital do país a implantar sistema de drive-thru na estratégia de imunização, lançou várias ferramentas para oferecer mais comodidade e agilidade dos grupos prioritários elencados para a vacina. Dentre elas podem ser citadas o cadastramento on-line de beneficiados, a vacinação domiciliar, o filômetro, o serviço de hora marcada e o QR Code Vacinação, dispositivo que possibilita ainda mais celeridade ao processo de proteção contra o coronavírus. As informações são da Secom Salvador.