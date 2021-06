Salvador vai ganhar a primeira cafeteria botânica a partir deste sábado na Pituba

Chás, infusões, cafés aromatizados, drinques, pães, sanduiches tradicionais, naturais e veganos, brusquetas, comidas a base de plantas e uma infinidade de produtos vindos direto da natureza para a mesa. Tudo isso envelopado num projeto arquitetônico que privilegia o conceito urban jungle, um estilo de decoração que consiste em incluir muitas plantas e elementos ligados à natureza e outros materiais orgânicos.

Espaço interno tem capacidade para 24 pessoas sentadas

Estamos falando da Cafeteria Botânica, o primeiro espaço da capital baiana pensado para integrar o cliente a natureza que abre as portas hoje, na Casa 478 que fica na Rua das Hortênsias (Pituba) e que tem virado moda em grandes cidades como Berlim e Nova York.

Sanduba com molho caprese e tomate cereja no pão de fermentação natural

A casa, comandada por Carla Maciel, criadora do projeto Feira da Cidade, vai reunir café com arte, vinil, livros e uma loja de plantas, inclusive frutíferas.

Suco de pêssego com sumo de laranja e xarope de framboesa

Além das opções tradicionais de padaria, o espaço terá também pães, cuscuz, tapiocas e focaccias de fermentação natural, cafés da Chapada Diamantina, chocolates orgânicos, chás feministas, e versões sem leite, veganas e sem glúten.

A proposta inclui ainda os drinks botânicos preparados com Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) que são plantas com potencial alimentício e desenvolvimento espontâneo, porém não consumidas em larga escala.

Sanduba do mar: camarão, creme cheese e molho teriaki

Com apenas 24 lugares e uma área externa ao ar livre, o espaço entra em soft opening neste sábado, mas a direção planejou uma abertura gradual com um cronograma de inclusão de novos serviços e produtos, inclusive com relação ao cardápio para evitar aglomeração em tempos de pandemia.

Clitoria com mirtilo, sumo de laranja e limão e água tônica

“Aos poucos vamos integrando novos produtos como os muffins, grameletes, cumbuca de morango orgânico, tapioca de brie, geleias, além de outros serviços como o brunch que iremos começar a oferecer na primeira semana de julho”, explica Carla Maciel, ressaltando que a casa também contará com uma loja de plantas frutíferas e ornamentais que vai operar com a consultoria de Luiza Burgos, da Amiga Folhagem.

Suco de leite de coco verde

Na próxima semana, o espaço vai receber a carioca Regina Tchelly, criadora do projeto Favela Orgânica, que vai desenvolver um cardápio especial baseado na cozinha botânica. “A ideia é sempre trazer um especialista de fora para não só incrementar o cardápio como treinar a nossa equipe”, conta Carla.

Café especial com caramelo e amêndoas

Para quem busca uma alimentação natural equilibrada, incluindo aí as pessoas que têm restrições alimentares, a Cafeteria Botânica garante que irá recepcioná-lo com um pé de lavanda e lajotas desconstruídas ao chão que remetem ao antigo quintal de casa com mesas e espreguiçadeiras ao ar livre que lhe chamam para a calmaria.

Onde:

@acafeteriabotanica

Rua das Hortênsias, nº 478, Pituba