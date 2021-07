Salvador vai vacinar pessoas com 42 anos ou mais nesse domingo

A campanha de vacinação contra covid-19 em Salvador será retomada nesse domingo (4) para pessoas que tenham 42 anos ou mais. A informação foi divulgada pelo prefeito Bruno Reis, neste sábado (3).

Pela manhã, das 8h às 12h, serão vacinadas as pessoas nascidas até 04/01/1979. Pela tarde, 13h às 18h, quem nasceu até 04/07/1979. A aplicação da segunda dose para quem está com data agendada até 7 de julho também será retomada.

Com a chegada de novas doses para nossa cidade, vamos retomar neste domingo (4) com o Mutirão das Idades. Pela manhã, das 8h às 12h, vamos vacinar as pessoas nascidas até 04/01/1979. Pela tarde, 13h às 18h, a galera nascida até 04/07/1979. — Bruno Reis (@brunoreisba) July 3, 2021

A retomada da campanha será possível com a chegada de novas doses das vacinas contra a covid na Bahia. Na noite de sexta, desembarcaram 107.640 doses do imunizante da Pfizer/BioNtech. Neste sábado, desembarcou um lote com 162.700 doses da vacina da Janssen, e está prevista a chegada de 185.250 da vacina de Oxford/AstraZeneca para as 23h50.