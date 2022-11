Salvamar contabiliza três ocorrências nas praias no final de semana 

Apesar da frente fria que está presente na capital baiana nesses últimos dias, as aberturas de sol possibilitaram que os banhistas pudessem aproveitar as praias de Salvador no último final de semana. No período, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) contabilizou um resgate de afogamento e dois socorros a banhistas na faixa de areia. Além disso, os salva-vidas realizaram 260 ações de prevenção.

O coordenador da Salvamar, Kailani Dantas, alerta para as chuvas que caem na capital, acompanhadas de ventos fortes, que alteram a corrente marítima, o que pode ser um risco para os banhistas. “Tivemos poucas ocorrências graças ao trabalho de conscientização dos salva-vidas, além das novas bandeiras que são instaladas próximas aos postos e que têm ajudado no trabalho da Salvamar”.

Neste período de chuvas, Dantas recomenda aos banhistas que procurem sempre praias com a presença de agentes de salvamento, que são treinados e capacitados para orientar sobre o melhor local para o banho. Ele alerta ainda para o consumo de bebidas alcoólicas em excesso, além dos cuidados com as crianças, redobrando a atenção para evitar ocorrências com os pequenos.

A Salvamar dispõe de 270 agentes, distribuídos em 35 postos, ao longo de 28 quilômetros de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). Outros quatro postos móveis atuam diariamente e servem também a eventos do município. Os profissionais têm a missão de proteger e orientar banhistas e demais frequentadores.

A estrutura de atuação é composta por moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas também realizam medidas preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida de quem estiver em perigo.

Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o serviço pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas demais praias fora do trecho Jardim de Alah-Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.