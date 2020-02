Salve, Rainha do Mar! Veja fotos da Festa de Iemanjá

O dia 2 de fevereiro é especial em Salvador: é dia de homenagear a Rainha do Mar, Iemanjá. A festa acontece no bairro do Rio Vermelho, atraindo milhares de pessoas.

Veja as fotos de Tiago Caldas, fotógrafo do CORREIO

A programação começou desde o dia 1º no caramanchão montado do lado da Colônia de Pescadores Z1. No Rio Vermelho, a procissão com cerca de 500 balaios para presentear a Rainha do Mar sairá às 15h30. Até lá, acompanhe no nosso tempo real tudo o que rola.



