Samba Dúdú faz conexão entre o samba de roda e a musicalidade de terreiro

Acontece, nesta sexta-feira (10), a partir das 16h, a oitava edição do Samba Dúdú, no Espaço Cultural Makota Valdina (antigo teatro XVIII), na Rua Frei Vicente, 18 - Pelourinho. O evento é gratuito, e contará com a participação dos grupos de samba Viola do Geo e Alacorin. A proposta tem como objetivo criar conexão entre as antigas e novas gerações pretas do samba baiano, buscando o resgate da musicalidade de terreiro.

Paralelo ao samba, acontece ainda a Feira de Afroempreendedores, espaço para a divulgação e comercialização dos trabalho de artistas, empreendedores e microempreendedores pretes. Serão 10 barracas de afro-empreendimentos, contando com expositoras de acessórios, brechó, alimentação, massoterapia e muito mais.

Os co-fundadores, Cleber Xavier e Eduardo Paixão, da Ṣíbí Dúdú, estabelecimento comercial de culinária baiana e drinks, relatam que o Samba Dúdú surgiu em outubro de 2021 com vistas a conectar a antiga geração com a atual do samba baiano, buscando o resgate da musicalidade de terreiro.

A programação cultural, antes realizada na Ladeira do Aquidabã, espaço comercial do Acarajé da Ṣíbí Dúdú, passa a ser realizado no Espaço Cultural Makota Valdina (antigo Teatro XVIII), em parceria com o CEN - Coletivo de Entidades Negras.



SERVIÇO:

O que: Oitava edição do Samba Dúdú

Quando: 10 de Junho (sexta-feira)

Horário: 16h

Onde: Espaço Cultural Makota Valdina - R. Frei Vicente, 18 - Pelourinho, Salvador - BA