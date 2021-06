Samba junino Vai Kem Ké faz sua primeira live neste domingo (13)

O grupo Vai Kem Ké volta a abrir a roda depois de mais de um ano sem tocar. Eles voltam a se reunir neste domingo (13), às 15h, para a sua primeira live. O repertório vai contar com as músicas autorais que tanto embalam os fãs, como “Leva o carro motô”, "Varre o Tapete", “Chapéu de palha” e outras canções do universo do samba junino.

Liderado pelo Maestro Augusto Conceição, grande nome do movimento, a banda tem Rafaela Mustafa e Júlia Carvalho nos vocais, João Almy no violão 7 cordas, Washington Oliveira no cavaco, Thor, Marreco, Romero Santos e Lucas Sacramento na percussão.

“Prometemos amenizar a saudade de quem ama o samba e acender a esperança de que em breve estaremos fazendo festa com suor e calor humano, como um bom samba deve ser”, garantem.

A transmissão é um projeto contemplado pelo Prêmio Samba Junino - Ano III, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador. A produção executiva é de Polyana Sá.

Live do Samba do Vai Kem Ké

Transmissão: Canal da banda no Youtube

Domingo, 13 de junho, às 15h