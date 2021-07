Sammy Lee anuncia separação de Pyong após traição: 'Errei em mentir pra mim'

O novo reality brasileiro, Ilha Record, ainda nem começou mas já está causando polêmicas. Após o fim das gravações, três participantes do programa revelaram a coluna do Leo Dias que Pyong Lee teria traído a esposa, Sammy Lee, durante as gravações. Ele negou as acusações e a esposa chegou a defendê-lo, mas a chamada do reality, liberada nesta segunda (19), mostrou Pyong embaixo do edredom com a participante Antonella Avellaneda e Sammy anunciou a separação.

Por meio dos stories no Instagram, a influenciadora que tem um filho com Pyong, Jake Lee, desabafou sobre a situação. "Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais", postou. "Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", completou Sammy.

No início do mês, quando foi falado pela primeira vez sobre a traição, a influenciadora chegou a afirmar que não tinha sido traída. “Eu já sei de tudo o que aconteceu, e, apesar de o Pyong ter sentido tentação, ele não caiu desta vez. Tenho orgulho disso. Ele evoluiu e vai evoluir muito mais”. Ela ainda justificou: ”Eu nunca fui casada antes. E nem ele. Sei tanto quanto ele que é difícil vencer as tentações do diabo. Ou vocês acham que eu também não cometo erros?”.

No Instagram, Sammy deixou de seguir Pyong e apagou fotos e vídeos com ele, deixando apenas fotos em que os dois estão com o filho. Já o hipnólogo apagou as fotos referentes ao reality e deletou a biografia do perfil no Instagram que tinha descrições como "cristão", "marido" e "pai". Internautas também criticaram Antonella, participante que se envolveu com Pyong. No entanto, a modelo disse que ainda não podia se pronunciar por conta do programa.