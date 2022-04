Sam’s Club de Salvador abre as portas para não-sócios de 21 a 24 de abril

Entre os dias 21 e 24 deste mês, o Sam’s Club abrirá suas portas para todos os consumidores interessados em conhecer as vantagens de ser sócio do único clube de compras do Brasil. Realizado uma vez ao ano, o evento Passe Livre Sam’s é uma oportunidade para descobrir um novo conceito de loja, especializada na oferta de itens exclusivos, produtos importados e do dia a dia, com packs de embalagens diferenciadas para proporcionar uma maior economia aos clientes.

Com 42 unidades no país, incluindo Salvador, as lojas do Sam’s Club contam com aproximadamente cinco mil itens nas categorias de alimentos, bebidas, mercearia, higiene e cuidados pessoais, limpeza, bomboniere, têxtil, decoração, tecnologia, entre outros. Para poder usufruir do benefício, quem ainda não é sócio deve ir até o balcão de atendimento e retirar o Passe Livre antes de iniciar as compras. Caso prefira, o cliente pode realizar o pré-cadastro em https://sejasocio.samsclub.com.br/index.php/passe-livre.

Para se tornar sócio e aproveitar as vantagens do clube o ano todo, basta acessar o site https://sejasocio.samsclub.com.br e fazer o cadastro mediante ao pagamento de uma taxa anual no valor de R$ 75. Caso seja da preferência do cliente, o cadastro também pode ser efetuado diretamente nas unidades do Sam’s Club.