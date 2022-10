Samsung abre vagas para programa de estágio 2023/24

A Samsung está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2023/24. Para participar do processo seletivo, é necessário que os candidatos residam na cidade de São Paulo e estejam cursando Administração, Comunicação Social, Engenharia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e cursos correlatos. As inscrições vão até o dia 3 de novembro e o programa tem duração de 24 meses com modelo de trabalho híbrido. É considerado requisito básico que o candidato tenha inglês avançado e disponibilidade de seis horas por dia.

A seletiva para os candidatos é composta por um processo de integração, com palestras e treinamentos ministrados por líderes da Samsung, visando o desenvolvimento de habilidades chaves para os profissionais da empresa. Após o período de inscrições, os candidatos pré-selecionados terão uma prova on-line de inglês, lógica e aderência cultural. As fases seguintes são compostas por entrevistas de identificação de competências e avaliações de domínio, que serão aplicadas para áreas específicas.

Ainda no período que antecede a contratação, os candidatos devem passar pelo chamado Super Day, uma etapa composta por avaliações em grupo com case de negócios e entrevistas individuais com gestores de cada área do programa. Ao longo do programa, os candidatos selecionados também terão avaliações de desempenho e feedbacks com a área de Recursos Humanos para alcançar seu potencial máximo e se desenvolver individualmente.

“O Programa de Estágio da Samsung é conhecido por promover diversas possibilidades de crescimento e capacitação profissional aos participantes. Outro benefício é o acesso a um ambiente de trabalho dinâmico, inovador e multicultural”, afirma Fauze Diab, diretor sênior de Recursos Humanos da Samsung Brasil. “O processo de desenvolvimento do Programa de Estágio é baseado na metodologia 70:20:10, em que 70% do aprendizado acontece na prática, 20% por meio de feedbacks, orientações e workshops, e apenas 10% por treinamentos formais. Dessa forma, acreditar contribuir em todas as frentes para o desenvolvimento desses colaboradores”, conclui.

As vagas são para atuação no escritório da Samsung, em São Paulo, e as inscrições para o programa de estágio devem ser realizadas através do site https://samsung.across.jobs/.





Sobre o Programa de Estágio Samsung 2023/24

Inscrições: até 3 de novembro através do link https://samsung.across.jobs/.

Cursos: Administração, Comunicação Social, Engenharia (todas), Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e cursos correlatos

Formação Superior: Bacharel com conclusão prevista para dezembro de 2024

Idioma: inglês avançado

Disponibilidade para Estágio: 6 horas/dia

Localidade das vagas: São Paulo (SP)

Início do programa: janeiro de 2023

Áreas de atuação: Inovação de Processos, Marketing, Produto e Vendas

Benefícios: Bolsa-auxílio, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale-transporte, Vale-Refeição, Gympass (com pagamento via cartão de crédito) e desconto em produtos da marca.