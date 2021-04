Samsung apresenta linha de notebooks Galaxy com tela que gira 360°

A Samsung apresentou na quarta-feira sua nova linha de notebooks. Com diversos atrativos modernos, a série faz parte da família Galaxy e pretende total conectividade com outros produtos dela, como smartphones, fones de ouvido, smartwatches e tablets. A espessura dos produtos Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 chama a atenção de cara: o modelo Book Pro de 13 polegadas pesa apenas 870g e possui apenas 11,2 mm de espessura. Outra característica bem legal, já dos modelos Pro 360, é que a tela gira 360° fazendo com que o notebook se torne semelhante a um tablet - com caneta para anotações e tudo.

A série Galaxy Book foi construída em parceria com a Intel e a Microsoft, inclusive sendo certificada na plataforma Intel Evo: ou seja, potência, durabilidade, gráficos e conectividade bem equilibrados. “Na última década, nós da Samsung fomos pioneiros em inúmeras experiências móveis instigantes oferecendo novos hardwares, novos softwares e novas maneiras de se manter conectado e dar ao usuário a liberdade de viver sua vida ao máximo”, afirma TM Roh, Presidente e Líder de Negócios de Comunicações Móveis da Samsung Electronics. “A nova série Galaxy Book Pro oferece um verdadeiro presente para o segmento de computação móvel para um mundo conectado, permitindo uma portabilidade ultraleve, mais poderosa, conectividade ilimitada e uma janela maior para o seu ecossistema Galaxy”, completa o executivo, em nota oficial.

A bateria pode ser carregada, se necessária e em parte, com carregador USB Tipo-C. Há possibilidade de atendimentos de chamadas, acessar aplicativos, fotos e mensagens por meio de conexão com o smartphone. As telas da série são de Super AMOLED, os autofalantes são AKG, com suporte ao Dolby Atmos. Os notebooks são feiotos com alumínio de série 6000, usado na engenharia aeroespacial.

O Modo Studio é ideal para videochamadas. "Combinado com o cancelamento inteligente de ruído, que faz com que o microfone capture um nível reduzido de ruído ambiente, o usuário será visto e ouvido com clareza. Com o Screen Recorder e o Samsung Studio Plus, você também pode criar o próximo tutorial de jogo viral gravando a tela em combinação com a voz e aperfeiçoando o vídeo com ferramentas de edição fáceis", diz a Samsung.

Pelo visto na apresentação, a série realmente oferece tudo que há de mais moderno em termos de tecnologia já vista em celulares de primeira linha. Dê uma olhada na apresentação completa dos Galaxy Book: