Samsung apresenta monitor gamer de 49 polegadas

Um marco e uma experiência única para os gamers. Assim, a Samsung espera que seja seu mais novo monitor voltado aos amantes dos jogos eletrônicos, o Odyssey Neo G9, apresentado na terça-feira (24) no Brasil em uma cerimònia que também revelou nove gamers parceiros da marca coreana no país.

O Neo G9 é o primeiro monitor gamer curvo Mini LED do mundo e conta com a tecnologia Quantum Matrix , com tela Quantum Mini LED e recurso Quantum HDR 2000. Ele possui 49 polegadas - como se fossem dois monitores 27" lado a lado -, com proporção de 32:9, resolução DQHD (2K), taxa de atualização de 240Hz e tempo de resposta de 1ms. É possível, inclusive, ligar duas fontes diferentes no monitor e também dividir a tela, um recurso bem interessante para streamers.

Um recurso que a Samsung fez questão de chamar a atenção é o contraste. Ele é oferecido muito pelo Quantum HDR 2000, que oferece um brilho máximo de 2.000 nits, juntamente com uma taxa de contraste estático de 1.000.000:1. Já "a tecnologia Quantum Matrix aproveita a gradação aprimorada de 12 bits para maior controle da fonte de luz tornam as áreas escuras mais escuras e as áreas claras mais brilhantes". Os Mini LEDs funcionam de forma semelhante às das TVs Neo QLED da Samsung, em que o LED convencional é substituído por, aproximadamente, 40 exclusivos Mini LEDs no mesmo espaço.

Já os influenciadores gamers, que formam o Squad Odyssey e vão representar a marca em 2022, são Natividade, Bah Gutierrez, Smzinho, Jessie, Nuuh, Nak, Esa, Gabi e Ruyzo. “No Brasil, o público gamer representa uma parcela muito engajada dos nossos clientes, sempre em busca de novas tecnologias que os ajudem a melhorar o desempenho nas partidas", afirma Marina Correia, gerente de monitores da Samsung Brasil, que enfatizou que o mercado de monitores gamers cresce cinco vezes mais no país que o de monitores comuns.

Toda a tecnologia do monitor Odyssey Neo G9, que já está à venda, tem um preço e não é para qualquer um: R$ 13.599.