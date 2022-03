Samsung apresenta nova linha de Lava e Seca com 4 modelos

Com o tempo cada vez "mais curto" na vida das pessoas, as Lava e Seca acabaram se tornando essenciais para quem quer roupas secas mais rapidamente ou vive em apartamentos pequenos, com menor espaço para varais, por exemplo.

A Samsung foi uma das pioneiras nesse tipo de eletrodoméstico e apresentou nessa semana a linha 2022 com quatro novos modelos: WD11M, WD11A Ecobbuble, WD11T e WD13T. De acordo com a empresa coreana, as novas Lava e Seca "ajudam na economia de energia graças à tecnologia do motor Digital Inverter, além de utilizarem menos água por ciclo".

Modelos WD11M, WD11A Ecobubble, WD11T e WD13T (Foto: Divulgação)

Um dos destaques da WD11M é a esterilização a seco. Neste ciclo, inclusive, é possível eliminar odores indesejáveis e até 99,9% das bactérias e alérgenos que causam problemas respiratórios, sem usar água ou sabão, de acordo com a Samsung. O motor Digital Inverter, com 10 anos de garantia, também chama a atenção.

A WD11A Ecobbuble tem todos os recursos da WD11M e mais um diferencial: a tecnologia exclusiva Ecobubble, que produz bolhas de sabão que tornam a lavagem muito mais cuidadosa e poderosa. "Esse recurso facilita em até quarenta vezes a penetração do sabão no tecido, promovendo uma lavagem mais eficaz, mesmo com água fria, e por isso economiza mais energia", diz a empresa.

A WD11T, por sua vez, conta com a tecnologia Ecobubble e vai além. Ela conta com o AI Control, "um painel de controle intuitivo e inteligente, que identifica os hábitos de lavagem da família e recomenda os ciclos com base no seu uso", segundo a Samsung. Assim como os outros modelos acima, possui capacidade de lavar 11kg.

Já a WD13T lava 13kg e seca 7kg. Ela é a top de linha da Samsung, primeira com tal capacidade e conta com os recursos do outros modelos. De acordo com a marca, "economiza tempo e energia graças à função QuickDrive, que reduz o tempo de lavagem em até 50%⁶ com a tecnologia Q-Bubble de movimento do tambor, que junto a jatos de água adicionais aceleram a penetração do sabão e também o enxague das roupas. Com o ciclo Super Speed, ainda é possível lavar uma carga de roupas em apenas 39 minutos".

Os modelos custam a partir de R$ 5.755,10 (à vista) no site da Samsung.