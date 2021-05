Samsung apresenta novidades em TV e soundbars no mercado brasileiro

Lançadas mundialmente na Consumer Electronics Show (CES) 2021, em janeiro, a nova linha de TVs da Samsung chega ao Brasil. Nesta quinta-feira (6), a empresa coreana apresentou suas apostas para o ano, além de trazer o série de soundbars para fazer a integração de áudio com os televisores.

Já destacamos a responsabilidade social - com embalagens, acessibilidade (não prevista no Brasil) e o controle remoto solar - como ponto alto da Samsung lá na CES 2021. A notícia boa é que algumas das tecnologias mais modernas da empresa já estão disponíveis no país, como as TVs Neo QLED.

"Para provocar uma revolução nos padrões de imagem, a Neo QLED conseguiu substituir 1 LED convencional por aproximadamente 40 exclusivos Mini LEDs. O resultado é uma iluminação ainda mais assertiva na tela, gerando um contraste incrível com o preto muito mais preciso e brilho perfeito, trazendo muito mais realismo ao conteúdo assistido", diz a empresa, em nota. A nova linha é para quem pode. Modelos com 55" ou mais e com preço sugerido a partir de R$ 9.999, em 4K e 8K. A top de linha, um Neo QLED 8K 85" sai por R$ 90.999 na loja oficial da Samsung. Mesmo com a nova linha, a série QLED ganhou nosvos modelos, todos 4K.

Neo QLED QN85A

A linha mais legal da Samsung também possui novidades. A Lifestyle conta com modelos que servem como obras de arte (The Frame e The Serif), o badalado The Sero (a TV que gira verticalmente de forma automática) e o fantástico The Premiere, um projetor que pode ficar apenas a 24cm da parede e projeta em 4K. Ainda possui uma soundbar 'acoplada' que completa o cenário de cinema em casa.

The Premiere

"O modelo LSP9 é capaz de reproduzir incríveis 130" sendo posicionado a apenas 24 cm da parede e ainda conta com tecnologia triple laser18 e certificação HDR, algo inédito no mercado global de projetores. São ainda 2.800 Lumens para um alto nível de brilho e mais realismo nas projeções. Já o modelo LSP7 do The Premiere precisa de 42cm para gerar uma tela de 120" com 2.200 Lumens", explica a Samsung. O LSP9 custa R$ 64.999 e o LSP7, R$ 39.999, ambos na loja nacional da empresa coreana.

Na linha um pouco mais barata, a Crystal UHD também conta com novidades. O destaque é que ela ficou ainda mais fina. O chamado Design Air Slim, deixou os modelos de TV com apenas 2,5cm de espessura. Os preços sugeridos dos modelos são a partir de R$ 3.299.

Soundbar Q950A

Em relação aos soundbars, são quatro modelos na linha Q. A grande aposta da Samsung é o Q950A, com 11.1.4 canais, incluindo pequenas caixas traseiras e potência de 616W. Ela conta com o padrão de áudio Dolby Atmos + DTS:X e do recurso de conectividade Tap Sound27, que permite que o usuário reproduza as músicas, playlists e podcasts favoritos na soundbar ao tocá-la com a lateral de um smartphone, contanto que esse possua sistema operacional Android 8.1 ou superior. Os valores dos modelos de soundbar começam em R$ 1.299, de acordo com a Samsung.

Confira o evento de lançamento da Samsung: