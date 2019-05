Samsung Galaxy S10 supera vendas do S9 em 80% e bate recorde

A linha Galaxy S10 atingiu um recorde de vendas para a Samsung Brasil, superando em 80% o número de vendas da linha do S9 em seu primeiro mês de comercialização. Os novos celulares - além do S10, a linha inclui o S10+ e o S10e - também já tinham superado os antecessores na pré-venda.

“É com grande satisfação que recebemos esse feedback tão positivo do consumidor brasileiro. Seguimos firmes em nosso compromisso de oferecer os melhores produtos e serviços para tornar o dia a dia das pessoas ainda melhor com o uso da nossa tecnologia”, diz em nota Antonio Quintas, vice-presidente da Divisão de Dispositivos Móveis da Samsung Brasil.

Dentre as novidades do S10 estão o recurso Wireless PowerShare, que permite usar o telefone para carregar outros aparelhos que têm padrão Qi de carregamento sem fio. Basta encostar o aparelho que você deseja carregar na traseira do S10. A linha começa a ser vendida no preço com preço sugerido de R$ 4.299, pelo S10e - no outro extremo, o S10+ de 1 TB de armazenamento e 12 GB de RAM sai por R$ 8.999.