Samsung inaugura centro de serviços em Salvador

Salvador é a primeira cidade do Nordeste e a oitava do país a contar com um centro de serviços da Samsung. A unidade - localizada no andar térreo do Edifício Thomé de Souza, na Avenida ACM - será inaugurada hoje e irá oferecer aos consumidores baianos consertos de equipamentos, como smartphones, tablets, notebooks e TVs, orientações técnicas, experimentação de produtos, wi-fi gratuito e venda de acessórios da marca. A loja funciona de segunda a sexta-feira, sempre das 8h30 às 19 horas.

O espaço da Samsung em Salvador conta com layout clean, com vários assentos confortáveis e mesas individuais para atendimento. Há ainda um espaço kids. A ideia é oferecer uma experiência diferenciada ao usuário.

"Você não vai encontrar aqui no centro de serviço nada parecido com o conceito tradicional de assistência técnica. É um ambiente amplo, confortável, de conveniência para o consumidor. A unidade é capaz de atender o portfólio completo da Samsung com rapidez e eficiência", diz Luiz Xavier, diretor de customer service da Samsung Brasil, acrescentando ainda que a unidade da capital baiana conta com 100 funcionários "qualificados, com muito treinamento e suporte por parte da Samsung".

Além da unidade de Salvador, a fabricante coreana inaugura, hoje, mais uma unidade do centro de serviço no Rio de Janeiro, dando sequência às inaugurações já realizadas pela Samsung na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), Pinheiros, Vila Mariana e Tatuapé (São Paulo), em Lourdes (Belo Horizonte), em Nossa Senhora das Graças (Manaus), Asa Sul (Brasília), Porto Alegre (Higienópolis) e Bonfim (Campinas).

"Não podemos especificar quantas e em que locais, mas vamos inaugurar outras unidades do centro de serviço ainda este ano e em 2020", afirmou Luiz Xavier.