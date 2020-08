Samsung lança campanha da QLED 8k: 'TV insuperável'

Tendo como mote "TV insuperável", a Samsung lançou a campanha da sua linha de TVs QLED 8k. Filmes publicitários e conteúdos digitais apresentando a linha já estão em circulação por todo o país. As novas TVs têm preços variando de R$ 18 mil a R$ 100 mil.

Um dos vídeos da campanha é focado na qualidade da imagem 8k, considerada a mais avançada do mercado, e em características de design do produto, com destaque para tela infinita e ultrafina.

O segundo vídeo faa de um novo recurso da TV, o som em movimento. Com alto-falantes espalhados por todo aparelho, o som se espalha pela tela acompanhando o andamento das cenas exibidas.

“O momento é de estabelecimento da QLED 8K. Ela deixa de ser um produto do futuro para se tornar mais presente entre consumidores mais exigentes e que buscam a melhor tecnologia no mercado. Isso passa pelos recursos inéditos e aprimorados, pela imersão elevada e pela sofisticação apresentada por essa linha impactante e perfeita de TVs”, diz Patrícia Pessoa, diretora de marketing da divisão de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Os modelos Q950T e Q800T são considerados os carros-chefes da nova linha. A parte da frente é 99% de tela, de lado a espessura chega a apenas 1,5 cm e, claro, há a tecnologia em pontos quânticos, com resolução 8K. O citado recurso de som em movimento possibilita dar mais dinâmica às cenas. O dispotivo ainda aproxima qualquer imagem à resolução mais próxima possível do 8K.

Veja os modelos, tamanhos e preços: